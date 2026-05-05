Πώς να μεγαλώσετε ένα παιδί με αυτοπεποίθηση - Ανακαλύψτε το σιωπηλό μυστικό της φροϋδικής ανατροφής

Πού κρύβεται το σιωπηλό μυστικό της ανατροφής, που δεν μετριέται με τους βαθμούς ή τον αριθμό των εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Πολλοί ενήλικες αναρωτιούνται γιατί κάποια παιδιά μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, τόλμη και μια εσωτερική λάμψη, ενώ άλλα περνούν τη ζωή τους προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των άλλων. Συχνά προέρχονται από παρόμοια οικογενειακά περιβάλλοντα, πηγαίνουν στα ίδια σχολεία και διδάσκονται τα ίδια πράγματα. Κι όμως, το ένα παιδί μεγαλώνει με τη σκέψη «μπορώ», ενώ το άλλο με το «καλύτερα να μην ξεχωρίζω».

Σε αυτή τη διαφορά κρύβεται μια «αθόρυβη» αρχή της διαπαιδαγώγησης, που δεν μετριέται με βαθμούς ή δραστηριότητες. Την είχε επισημάνει ήδη ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος θεωρούσε ότι η επιτυχία ξεκινά πολύ πριν από την επαγγελματική ζωή ή τα χρήματα.

Τα παιδιά που τα ακούν

Δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε ένα παιδί να δείχνει με ενθουσιασμό μια ζωγραφιά του, αδέξια, ανομοιόμορφη, με «λάθος» χρώματα. Συχνά οι ενήλικες απαντούν βιαστικά ή επικριτικά: «Θα μπορούσες καλύτερα», «Δεν μοιάζει», «Γιατί είναι μπλε το γρασίδι;».

Σε τέτοιες στιγμές, κάτι μέσα στο παιδί «σβήνει» σιωπηλά. Για κάποιους προσωρινά, για άλλους για πολύ περισσότερο.

Ο Φρόιντ το περιέγραφε χαρακτηριστικά: ένα παιδί που νιώθει αποδεκτό και αγαπητό, μεγαλώνει με αίσθηση δύναμης και πίστης στον εαυτό του, στοιχεία που συχνά οδηγούν και σε πραγματική επιτυχία.

Το ζητούμενο δεν είναι η άκριτη επιβράβευση, αλλά η ύπαρξη ενός ενήλικα που αποδέχεται το παιδί όπως είναι. Όχι ως «έργο προς διαμόρφωση», αλλά ως άνθρωπο με δική του προσωπικότητα.

Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται με φωνές ή τιμωρίες. Γεννιέται εκεί όπου το παιδί νιώθει ότι έχει αξία, όπως είναι.

Γιατί η κριτική έρχεται πιο εύκολα

Πολλοί γονείς αναπαράγουν μοτίβα που έχουν βιώσει οι ίδιοι: επιβράβευση μόνο για την τελειότητα, αυστηρή κριτική για κάθε λάθος.

Έτσι, κάθε αποτυχία γίνεται αιτία επίπληξης. Κυριαρχούν φράσεις όπως «μην το κάνεις», «πρόσεχε», «μην αντιμιλάς». Με αυτή τη συμπεριφορά, το λάθος αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, όχι ως μέρος της μάθησης, ενώ το παιδί μαθαίνει να αποφεύγει το ρίσκο. Επιλέγει την ασφάλεια, περιορίζει τις φιλοδοξίες του και αρχίζει να πιστεύει ότι οι επιθυμίες του δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Αντίθετα, παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς ασφυκτικούς περιορισμούς, συχνά εξελίσσονται σε ενήλικες που τολμούν, σκέφτονται δημιουργικά και δεν φοβούνται την αποτυχία.

Η ελευθερία που χρειάζεται κάθε παιδί

Τα παιδιά δεν μπορούν να είναι πάντα «τέλεια». Η αυτοπεποίθηση δεν επιβάλλεται, καλλιεργείται.

Χτίζεται όταν το παιδί:

  • νιώθει ότι το βλέπουν και το ακούν
  • έχει χώρο να κάνει λάθη
  • μπορεί να δοκιμάζει, να επιλέγει και να αλλάζει πορεία
  • δεν χλευάζονται τα όνειρά του

Ένα παιδί αλλάζει γρήγορα όταν οι ενήλικες σταματούν να το βλέπουν ως «πρότζεκτ επιτυχίας» και αρχίζουν να το αντιμετωπίζουν ως προσωπικότητα.

Είναι σημαντικό να δίνουμε στο παιδί χώρο, όχι απεριόριστο, αλλά ειλικρινή. Έναν χώρο όπου του επιτρέπεται να κάνει λάθη, να προσπαθεί, να αντιτίθεται, να επιλέγει και να αλλάζει αποφάσεις.

Τα όνειρα δεν επιβάλλονται

Κάθε παιδί έχει μια εσωτερική «φλόγα», κάτι που το ενθουσιάζει πραγματικά. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί με πίεση ή φόβο.

Ο Φρόιντ υποστήριζε ότι η πραγματική ευτυχία συνδέεται με την εκπλήρωση των παιδικών ονείρων, όχι απαραίτητα κυριολεκτικά, αλλά ως εσωτερική κατεύθυνση.

Όταν το παιδί έχει την ελευθερία να αναζητήσει αυτό που αγαπά, μεγαλώνει σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι τον γεμίζει. Και αυτό είναι θεμέλιο της ευτυχίας.

Η επιτυχία δεν μετριέται σε χρήματα

Η επιτυχία δεν ξεκινά από τα υλικά αγαθά, αλλά από τα λόγια που ακούει ένα παιδί:

  • «Μπορείς»
  • «Θα τα καταφέρεις»
  • «Δοκίμασε, είμαι δίπλα σου»

Αυτή η στάση δημιουργεί έναν εσωτερικό μηχανισμό στήριξης, μια ήρεμη αυτοπεποίθηση.

Όταν ένα παιδί μεγαλώνει με κατανόηση και αποδοχή, δεν εξελίσσεται μέσα από φόβο ή ανταγωνισμό, αλλά μέσα από ανάπτυξη. Και τότε, τα παιδικά όνειρα μπορούν να μετατραπούν σε έναν ενήλικο τρόπο ζωής γεμάτο νόημα και ικανοποίηση.

