Ρούμπιο: Η «επιθετική φάση» της επιχείρησης στο Ιράν έχει τελειώσει

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση» δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας 

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί και οι ΗΠΑ υιοθετούν αμυντική στάση, απαντώντας μόνο σε επιθέσεις.
  • Η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει λήξει και οι ΗΠΑ δεν ανοίγουν πυρ εάν δεν δεχθούν πρώτες επίθεση στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με πλοία που επιθυμούν να διαπλεύσουν τον Κόλπο, όπου εκατοντάδες πλοία αναμένουν διέλευση.
  • Η διπλωματική λύση που επιδιώκουν οι ΗΠΑ περιλαμβάνει τον έλεγχο τόσο του εμπλουτισμένου ουρανίου όσο και των πυρηνικών υλικών που το Ιράν διατηρεί κρυφά.
  • Οι ΗΠΑ προσαρμόζουν το προσχέδιο ψηφίσματος για το Ορμούζ ώστε να αποφύγουν βέτο από Κίνα και Ρωσία, ενώ ελπίζουν η Κίνα να πείσει το Ιράν για την απομόνωσή του.
Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε απόψε ότι η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», είπε. «Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία (σ.σ. που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Ορμούζ) και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», τόνισε.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον Κόλπο. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα η Τεχεράνη «να αποδεχτεί την πραγματικότητα», προσθετοντας ότι οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν μια διπλωματική λύση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν θαμμένα «κάπου βαθιά».

«Ο πρόεδρος (Τραμπ) ήταν σαφής ότι στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν εντάσσεται μόνο ο εμπλουτισμός (ουρανίου) αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο κάπου και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί, εάν κάποτε θελήσουν να το ξεθάψουν», συνέχισε.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η Κίνα να πείσει το Ιράν πως αυτά που κάνει στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν στην απομόνωσή του διεθνώς.

Όσον αφορά το προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά το Ορμούζ, ο υπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ έκαναν κάποιες «προσαρμογές» ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενο βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία.

