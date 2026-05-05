Ιράν: Δέκα τραυματίες από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο
Η κρατική τηλεόραση IRIB, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο
Snapshot
- Δέκα άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης.
- Η πυροσβεστική ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
- Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το εμπορικό κέντρο.
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Η κρατική τηλεόραση IRIB, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.
Τα ιρανικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fars, πρόβαλαν βίντεο όπου διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται από το συγκρότημα.
