Ιράν: Δέκα τραυματίες από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση IRIB, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

A large fire broke out at what Iranian media describes as "a commercial complex" in Andishe, west of Tehran. The cause of the blaze is unknown, according to the IRGC-run Fars news. pic.twitter.com/AxfhG0jxYq — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) May 5, 2026

Τα ιρανικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fars, πρόβαλαν βίντεο όπου διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται από το συγκρότημα.

