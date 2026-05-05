Πάτρα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας μετά τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026, όταν ο οδηγός φορτηγού, με καταγωγή από το Σούλι Πατρών, έφτασε στον χώρο εργασίας του για να παραδώσει φορτίο. Λίγα μόλις λεπτά μετά την άφιξή του, κατέρρευσε αιφνίδια μπροστά σε παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο tempo24.news

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα άτομα που βρίσκονταν στο συσκευαστήριο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια, στους συγγενείς και στον κύκλο των φίλων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ιστότοπου, ο 37χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.