Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα έστειλε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League

Με γκολ του Σάκα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης κι έγινε η πρώτη ομάδα του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη.

Ηλίας Λαλιώτης

Στον δεύτερο τελικό Champions League της Ιστορίας της και πρώτο μετά τη σεζόν 2005-06 προκρίθηκε η Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα επικράτησαν με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» στη ρεβάνς του 1-1 του «Μετροπολιτάνο» και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο στα χρονικά του κλαμπ.

Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν (6/5, 22:00).

Το γκολ του Μπουκάγιο Σάκα στο 45' του πρώτου μέρους με κοντινό σουτ μετά την προσωρινή απόκρουση του Όμπλακ στο βολέ του Τροσάρ αποδείχθηκε αρκετό για τους πρωτοπόρους της Premier League να πετύχουν το στόχο τους και να «πετάξουν» εκτός τους «ροχιμπλάνκος», που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν στις ελάχιστες φάσεις που είχαν, με κορυφαία του Σόρλοτ στο 85'.

Παράλληλα, η ομάδα του Αρτέτα, διατήρησε το αήττητο που έχει από την έναρξη της διοργάνωσης με 11 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ πιστοποίησε τη δυναμική της και στην άμυνα, όπου έμεινε για 9η φορά ανέπαφη η εστία της έχοντας δεχθεί μόλις 6 γκολ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Champions League:

Άρσεναλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μ. (Ισπανία) 1-0 (44' Σάκα)

Α' αγώνας 1-1: Προκρίθηκε η Άρσεναλ με συνολικό σκορ 2-1

Μπάγερν (Γερμανία)-Παρί ΣΖ (Γαλλία) 6/5, 22:00

Α' αγώνας 4-5

