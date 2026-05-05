Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Έκανε το χρέος του κι έκλεισε θέση για το Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα (105-82) και στο Game 3 της αποδεκατισμένης Μονακό κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στο Euroleague Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονται για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην τελική τετράδα και 15η φορά στην ιστορία του.

Ο Ολυμπιακός ευελπιστεί ότι θα τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν, στοχεύοντας να σπάσει την… κατάρα που θέλει την ομάδα που τερματίζει στη πρώτη στη regular season να μην παίρνει το τρόπαιο.

Όσον αφορά στο Game 3, η ομάδα του Πειραιά εμφανίστηκε σοβαρή κι έκανε το χρέος της κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό, η οποία αγωνίστηκε και πάλι με πολλές απουσίες. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσαν 18/33 τρίποντα κι έλεγξαν απόλυτα το ματς, φτάνοντας στο 3-0 και «σκούπισαν» τη σειρά των playoffs.

