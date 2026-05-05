Θεσσαλονίκη σε αγωνία: Κρίσιμη σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές της Θεσσαλονίκης μετά τα σενάρια για μείωση δρομολογίων της Ryanair, με στόχο να διασφαλιστεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της πόλης

Σύσκεψη φορέων θα πραγματοποιηθεό αύριο, Τετάρτη, στον δήμο Θεσσαλονίκης για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

«Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με την Ryanair. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως, είναι στη ίδια γραμμή» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, στο περιθώριο εκδήλωσης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Όπως είπε, αύριο στις 14.30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πως όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport.

Σημειώνεται ότι ο δήμος απέστειλε επιστολή προς τη Fraport, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγές στους όρους συνεργασίας με τη Ryanair, καθώς και για το αν έχουν κοινοποιηθεί σχετικές αποφάσεις από την εταιρεία.

Εστάλη επιστολή και στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.

Η διασφάλιση των συμφερόντων της Θεσσαλονίκης και της τουριστικής της δυναμικής αποτελεί, όπως επισημαίνεται από τη δημοτική αρχή, βασική προτεραιότητα.

Διαβάστε επίσης