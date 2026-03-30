Απίστευτο «τρολάρισμα» της Ryanair για την κλοπή φορτηγού με 12 τόνους σοκολάτες Kit Kat

Viral έχει γίνει η ανάρτηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair μετά την κλοπή πάνω από 12 τόνων σοκολάτας Kit Kat σε φορτηγό που τις μετέφερε.

Η αεροπορική εταιρεία με πολλές δόσεις χιούμορ εμφάνισε μια εικόνα ενός αεροπλάνου με τις γνωστές σοκολάτες στο μπροστινό μέρος, υπονοώντας ότι αν είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς, η κλοπή δεν θα είχε συμβεί.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δήλωσε ότι το φορτηγό που μετέφερε 413.793 μπάρες από τη νέα της πασχαλινή σειρά ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία για να διανεμηθεί η σοκολάτα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο τελικό προορισμό του, την Πολωνία.

Όχημα και φορτίο παραμένουν άφαντα με τη Nestle να μην έχει αποκαλύψει πού ακριβώς χάθηκε το στίγμα του φορτηγού.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η KitKat ανέφερε ότι οι χαμένες μπάρες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ενός μοναδικού κωδικού παρτίδας. Όποιος σαρώσει τους κωδικούς παρτίδας της κλεμμένης σοκολάτας θα λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με την KitKat.

«Αν και εκτιμούμε το εξαιρετικό γούστο των δραστών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», δήλωσε η KitKat.

Μένει να αποδειχθεί αν όντως «άνοιξε» η γη και κατάπιε το φορτηγό με το εμπόρευμα ή αν πρόκειται για κάποιου είδους επικοινωνιακού τρικ της εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της.

