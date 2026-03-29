Πάνω από 12 τόνοι σοκολάτας Kit Kat έκαναν «φτερά» - Φορτηγό που τις μετέφερε δεν έφτασε ποτέ

Πάνω από 12 τόνους σοκολάτες Kit Kat έκλεψαν επιτήδειοι που «εξαφάνισαν» το φορτηγό που τις μετέφερε. Το όχημα που μετέφερε την πασχαλινή σειρά της γνωστής σοκολάτας της Nestlé έκανε «φτερά», με τις Αρχές να ερευνούν τη μυστήρια αυτή κλοπή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το φορτηγό που μετέφερε 413.793 μπάρες από τη νέα της πασχαλινή σειρά ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία για να διανεμηθεί η σοκολάτα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο τελικό προορισμό του, την Πολωνία.

Όχημα και φορτίο παραμένουν άφαντα με τη Nestle να μην έχει αποκαλύψει πού ακριβώς χάθηκε το στίγμα του φορτηγού.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η KitKat ανέφερε ότι οι χαμένες μπάρες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ενός μοναδικού κωδικού παρτίδας. Όποιος σαρώσει τους κωδικούς παρτίδας της κλεμμένης σοκολάτας θα λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με την KitKat.

«Αν και εκτιμούμε το εξαιρετικό γούστο των δραστών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», δήλωσε η KitKat.

Μένει να αποδειχθεί αν όντως «άνοιξε» η γη και κατάπιε το φορτηγό με το εμπόρευμα ή αν πρόκειται για κάποιου είδους επικοινωνιακού τρικ της εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της.