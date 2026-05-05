Ολυμπιακός: Πέμπτο σερί Euroleague Final Four και 15ο στην ιστορία του – Το πρώτο του στην Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε για πέμπτη διαδοχική σεζόν την παρουσία του σε Final Four της Euroleague, με το εφετινό να είναι το πρώτο του στην Ελλάδα. 

Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός
Οι «ερυθρόλευκοι» στη 14η παρουσία τους στα playoffs πέτυχαν την πρώτη τους «σκούπα», καθώς επικράτησαν και στο Game 3 της Μονακό των πολλών προβλημάτων.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του για πέμπτη διαδοχική χρονιά σε Final Four, φτάνοντας συνολικά τις 15 συμμετοχές στην ιστορία τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρά τις πολλές συμμετοχές του σε Final Four, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σε τελική φάση που διεξάγεται στην Ελλάδα.

Στο παρελθόν, η διοργάνωση φιλοξενήθηκε τρεις φορές στη χώρα μας, χωρίς τη συμμετοχή των «ερυθρόλευκων». Το 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου συμμετείχε ο ΠΑΟΚ και κατέκτησε τον τίτλο η Λιμόζ, το 2000 στη Θεσσαλονίκη με νικητή τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και το 2007 στο ΟΑΚΑ, όπου οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο μπροστά στο κοινό τους.

Επίσης, οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να σπάσουν και την κατάρα που θέλει την ομάδα που τερματίζει πρώτη στη regular season να μην κατακτά το τρόπαιο.

Οι 15 συμμετοχές του Ολυμπιακού σε Euroleague Final Four

  1. 1994 - Τελ Αβίβ (2ος)
  2. 1995 - Σαραγόσα (2ος)
  3. 1997 - Ρώμη (1ος)
  4. 1999 - Μόναχο (3ος)
  5. 2009 - Βερολίνο (4ος)
  6. 2010 - Παρίσι (2ος)
  7. 2012 - Κωνσταντινούπολη (1ος)
  8. 2013 - Λονδίνο (1ος)
  9. 2015 - Μαδρίτη (2ος)
  10. 2017 - Κωνσταντινούπολη (2ος)
  11. 2022 - Βελιγράδι (4ος)
  12. 2023 - Κάουνας (2ος)
  13. 2024 - Βερολίνο (3ος)
  14. 2025 - Άμπου Ντάμπι (3ος)
  15. 2026 - Αθήνα
