Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: LIVE ο ημιτελικός του Champions League

Οι «κανονιέρηδες» κυνηγούν επιστροφή σε τελικό μετά το 2006, ενώ η Ατλέτικο θέλει το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη.

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί την επιστροφή της σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά το 2006, την ώρα που παραμένει στο κόλπο και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 22 χρόνια.

Απέναντί της, η Ατλέτικο Μαδρίτης στοχεύει να επιβεβαιώσει τη νέα της αγωνιστική ταυτότητα με μια παρουσία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη, φιλοδοξώντας παράλληλα να προσφέρει στον Αντουάν Γκριεζμάν ένα ιδανικό φινάλε ενόψει καλοκαιριού.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Έμιρεϊτς» (22:00, CosmoteSport1 HD), με τους προπονητές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι, σε αντίθεση με όσα παρατηρήθηκαν σε άλλους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Μετά το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη, όπου καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα, το σκηνικό παραμένει ανοιχτό και στο Λονδίνο.

Οι Λονδρέζοι καλούνται να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι, γνωρίζοντας πως η συγκυρία είναι μοναδική, ενώ «τρέχουν» και ένα εντυπωσιακό σερί 14 αγώνων χωρίς ήττα στο Champions League.

Από την άλλη, η Ατλέτικο θέλει να αφήσει πίσω την απογοήτευση από την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στη Σοσιεδάδ και να επαναλάβει μια πορεία αντίστοιχη με εκείνη του 2018 στο Europa League, φτάνοντας μέχρι το τέλος της διαδρομής.