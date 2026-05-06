Τραμπ: Κατηγορεί τον Πάπα ότι «θέτει σε κίνδυνο τους Καθολικούς» με τη στάση του απέναντι στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα λεκτική επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα, κατηγορώντας τον ποντίφικα ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» επειδή «πιστεύει ότι είναι εντάξει να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα».

Τα σχόλιά του βλέπουν το φως δύο ημέρες πριν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συναντηθεί με τον Ποντίφικα στο Βατικανό, σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν οι εντάσεις που προκλήθηκαν από την προηγούμενη επίθεση του Τραμπ εναντίον του γεννημένου στο Σικάγο Πάπα, σχετικά με την καταδίκη του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας στον Χιου Χιούιτ, έναν εξέχοντα συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή στο αμερικανικό δίκτυο Salem News, ο Τραμπ είπε ότι ο Πάπας «θα προτιμούσε να μιλήσει για το γεγονός ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό». «Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Αλλά υποθέτω ότι αν εξαρτάται από τον Πάπα, πιστεύει ότι είναι εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ δεν έχει πει ποτέ ότι το Ιράν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, αλλά έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στον πόλεμο κατά της χώρας και στην επακόλουθη κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ζητώντας εκεχειρία και διάλογο.

Ο Μπράιαν Μπερτς, πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει μια «ειλικρινή» συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο, ενός Καθολικού, και του Πάπα στο Αποστολικό Παλάτι το πρωί της Πέμπτης. «Τα έθνη έχουν διαφωνίες και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να τις ξεπεράσεις είναι... μέσω της αδελφοσύνης και του αυθεντικού διαλόγου», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως ο Ρούμπιο έρχεται στο Βατικανό «με αυτό το πνεύμα, για να κάνει μια ειλικρινή συζήτηση για την πολιτική των ΗΠΑ, για να ξεκινήσει διάλογο».

Ο Μπερτς είπε ότι δεν αποδέχεται την ιδέα ότι υπάρχει «βαθιά ρήξη» μεταξύ των ΗΠΑ και του Βατικανού, λέγοντας ότι ο Ρούμπιο ερχόταν ώστε κάθε πλευρά να μπορέσει «να κατανοήσει καλύτερα η μία την άλλη και να επιλύσει τις όποιες διαφορές αν υπάρχουν, σίγουρα να τις συζητήσει».

Το ταξίδι, το οποίο συμπίπτει με την πρώτη επέτειο από την ανάληψη των καθηκόντων του Λέοντα, οργανώθηκε αφότου ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα τον Απρίλιο, αποκαλώντας τον αδύναμο και λέγοντας ότι δεν έκανε πολύ καλή δουλειά ως ποντίφικας. Ο Τραμπ μοιράστηκε επίσης μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον εαυτό του ως μια φιγούρα που έμοιαζε με τον Ιησού , πριν τη διαγράψει και πει ότι στην πραγματικότητα ήταν μια απεικόνιση του ως γιατρού.

Ο Ρούμπιο αργότερα αρνήθηκε ότι το ταξίδι του στο Βατικανό είχε σκοπό να «εξομαλύνει τα πράγματα» μεταξύ του Πάπα Λέοντα και του Τραμπ και προσπάθησε να υποβαθμίσει τη ρήξη. «Είναι ένα ταξίδι που είχαμε σχεδιάσει από πριν, και προφανώς είχαμε κάποια πράγματα που συνέβησαν και όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε με το Βατικανό», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα προσπαθήσει επίσης να βελτιώσει τις σχέσεις με την ιταλική κυβέρνηση, αφότου ο Τραμπ επέπληξε την πρωθυπουργό της Ιταλίας , Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήταν ένας από τους στενότερους συμμάχους του στην Ευρώπη. Η ίδια είχε επικρίνει τα σχόλιά του κατά του Πάπα, την επίθεση στην κυβέρνησή της επειδή δεν υποστήριξε τις επιθέσεις στο Ιράν αλλά και την απειλή να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία ως αποτέλεσμα.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με τον γραμματέα του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, πριν συναντηθεί με τη Μελόνι και τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, το πρωί της Παρασκευής. Ο Καθολικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς επέκρινε επίσης τον Πάπα, λέγοντας ότι το Βατικανό θα πρέπει «να επιμένει σε ζητήματα ηθικής» και ότι ο Πάπας Λέων θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θεολογία και πόλεμο.

Οι Ρούμπιο και Βανς παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του Πάπα τον Μάιο του περασμένου έτους και είχαν μια ιδιωτική ακρόαση μαζί του την επόμενη μέρα, κατά την οποία του επέδωσαν μια πρόσκληση από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία ο Λέων δεν έχει ακόμη απαντήσει.