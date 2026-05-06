Οι Μικρές Κυκλάδες στο προσκήνιο του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού​​​​​​​​​​​​​​

Άρθρο του ομίλου Le Figaro παρουσιάζει τα νησιά του συμπλέγματος ως έναν ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Οι Μικρές Κυκλάδες αναδεικνύονται ως αυθεντικός προορισμός του Αιγαίου, με έμφαση στη γνησιότητα, την ηρεμία και την εξωτική ομορφιά.
  • Η Δονούσα, η Ηρακλειά, η Σχοινούσα και τα Κουφονήσια ξεχωρίζουν για τον παραδοσιακό χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία τους.
  • Το αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας Figaronautisme προβάλλει τα νησιά σε κοινό λάτρεις του yachting, των θαλάσσιων σπορ και της ιστιοπλοΐας.
  • Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων επενδύει στην προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού για την προσέλκυση ποιοτικού κοινού και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
  • Πρόσφατη εκδήλωση στο Παρίσι παρουσίασε τις θεματικές μορφές τουρισμού των νησιών σε σημαντικά γαλλικά ΜΜΕ και τουριστικούς φορείς.
Οι Μικρές Κυκλάδες αναδεικνύονται ως ένας από τους πλέον αυθεντικούς και ελκυστικούς προορισμούς του Αιγαίου μέσα από το πρόσφατο αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας του ομίλου Le Figaro που εξειδικεύεται στον θαλάσσιο τουρισμό και την ιστιοπλοΐα και προσεγγίζει την ελληνική νησιωτική εμπειρία με έμφαση στη γνησιότητα, την ηρεμία και την εξωτική ομορφιά.

Το άρθρο παρουσιάζει τα νησιά του συμπλέγματος ως έναν ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, μακριά από τη μαζικότητα, προβάλλοντας τη μοναδικότητα κάθε νησιού.

Η Δονούσα περιγράφεται ως ένας ήσυχος παράδεισος με ανεπιτήδευτη γοητεία, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν γαλαζοπράσινα νερά, ήρεμες παραλίες και μια χαλαρή καθημερινότητα που διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού.

Η Ηρακλειά ξεχωρίζει για τη φυσική της ομορφιά και την αυθεντικότητα του τοπίου της, με σπηλιές, μονοπάτια και μικρούς οικισμούς που αποπνέουν γαλήνη και απλότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για εξερεύνηση και επαφή με τη φύση.

Η Σχοινούσα προβάλλεται ως ένας ζεστός και φιλόξενος τόπος με έντονο το στοιχείο της τοπικής φιλοξενίας, όπου η γαστρονομία, οι μικρές παραλίες και ο χαλαρός ρυθμός ζωής δημιουργούν μια ονειρική πραγματικότητα.

Τα Κουφονήσια παρουσιάζονται ως ένας προορισμός με εξωτικά χαρακτηριστικά, κρυστάλλινα νερά και ζωντανή αλλά όχι υπερβολική ατμόσφαιρα, ιδανικός για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την ήπια κοσμοπολίτικη εμπειρία. Ειδικά το Κάτω Κουφονήσι διατηρεί έναν πιο παρθένο και ανεξερεύνητο χαρακτήρα, προσελκύοντας λάτρεις της απόλυτης ηρεμίας και της ελευθερίας.

Το αφιέρωμα στη δημοφιλή γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Figaronautisme που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του yachting, των θαλάσσιων σπορ, των καταδύσεων και της ιστιοπλοΐας, εντάσσεται στο ευρύτερο ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μάλιστα πριν λίγους μήνες, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ειδική εκδήλωση παρουσίασης των θεματικών μορφών τουρισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας και ο Δήμος. Στη δράση παραβρέθηκαν συντάκτες από κορυφαία έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Γαλλίας (Le Figaro, Μarie Claire, Escapade Magazine, Désirs de Voyages, Le Parisien, Les Echos, Yonder, Saveurs, Femme Actuelle, Subaqua, Voyageons autrement, Aufildeslieux.fr, Voyager-magazine.fr κ.ά.), παραγωγοί και δημοσιογράφοι από σημαντικά τηλεοπτικά δίκτυα (France TV2, France 5, France 24), καθώς και product managers Γάλλων tos (Thalasso, Petit Futé, Voyages Privé).

«Οι Μικρές Κυκλάδες αποτελούν έναν προορισμό με ισχυρή ταυτότητα, με έμφαση στην αυθεντικότητα, το φυσικό περιβάλλον και την εμπειρία του επισκέπτη. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάδειξη και προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο περιπατητικός και ο γαστρονομικός τουρισμός, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού ταξιδιωτικού κοινού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών μας», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

