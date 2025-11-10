Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

Η Έρρικα Πρεζεράκου αποκάλυψε πως έπεσε κι εκείνη θύμα του 46χρονου ιερέα που διακινούσε ναρκωτικά και αυτοαποκαλείται ως «Αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών» και είναι παράλληλα πρώην μοντέλο, YouTuber και μάγειρας.

«Μου ζήτησε χρήματα πριν από 2 μήνες, έχει γίνει δύο φορές αυτό. Τότε που είχαμε ένα θέμα με την ανιψιά μου, με είχε προσεγγίσει μέσα από τα social media κι επειδή είχε κάνει η εκκλησία δράση με τους καρκινοπαθείς, είχα πάει δύο φορές εκεί.

Πριν από 2 μήνες, με πήρε και μου είπε ότι χρειάζεται χρήματα και του έδωσα. Την Πέμπτη με πήρε τηλέφωνο και μου έστειλε και μήνυμα ότι πεθαίνει η μητέρα του και ότι χρειάζεται χρήματα. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έκλαιγε σπαρακτικά. Δεν έχω ιδέα αν αληθεύει αυτό με την μητέρα του», είπε αρχικά.

«Όταν κάποιος περνά δύσκολα, ανθρώπινα θες να τον βοηθήσεις και τον συνδέεις με την καλοσύνη εάν σε έχει βοηθήσει και αυτός σε μία προσευχή. Δεν ήταν μεγάλα χρηματικά ποσά, ζητούσε περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Μου έκανε εντύπωση, όμως, που με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ αργά τη νύχτα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι υπεράνω πάσης υποψίας», είπε ακόμη.

