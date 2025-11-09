Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον 46χρονο παλαιοημερολογίτη ιερέα, πρώην μοντέλο και YouTuber, που συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών.

Συνολικά έγιναν οκτώ συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης και 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο ιερέας, που είχε ποινικό παρελθόν για σωματική βία, φέρεται να είχε άμεση συνεργασία με τη φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος και συμμετείχε ενεργά στη διακίνηση, αποθηκεύοντας κατά καιρούς ναρκωτικά ακόμη και σε Ιερό Ναό στην Αττική. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένας κληρικός που παρείχε ναρκωτικά σε τρίτο άτομο στη Ρόδο για μεταφορά στην Αθήνα.

Ο 46χρονος είχε προσπαθήσει να διεισδύσει στα υψηλά κοινωνικά στρώματα, φωτογραφιζόταν με ηθοποιούς και προσπαθούσε να προσεταιριστεί πολιτικούς. Η ηθοποιός Άννα Φόνσου μίλησε για τη γνωριμία της μαζί του, περιγράφοντας την προσέγγιση που τους έκανε με πρόταση φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός δήλωσε στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις τώρα»: «Δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μία μέρα στο σπίτι με έναν άλλο παπά και τη μητέρα του. Και είπε «τι ωραία εδώ. Θέλω να μου κάνετε ένα τραπέζι μεγάλο». Μου λέει, «έχουμε φέρει μία πίτα του Αγίου Φανουρίου…», δεν ξέρω ποιου Αγίου, τέλος πάντων. Και λέει, «εγώ λειτουργώ… στο Περιστέρι»; Δεν θυμάμαι. «Αν θέλετε να ‘ρθείτε. Ή αν θέλετε ποτέ να σας κάνουμε ένα τραπέζι για εδώ, τους φιλοξενούμενους. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου». Δεν το έγραψα εγώ και δεν τον πήρα ποτέ. Δεν τον πήρα γιατί πονηρεύτηκα κάτι, δεν τον πήρα γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς τραπέζι».

Επίσης, η παρουσιάστρια Κόμισσα Κοντογιάννη ανέφερε ότι ο ρασοφόρος τραγουδούσε για λίγο σε νυχτερινό κέντρο και αντιμετώπιζε τη ζωή ως βιοπαλαιστής, ενώ η κλίση του προς την εκκλησία υπήρξε σταθερή.

«Συγκεκριμένα τραγουδούσαμε μαζί στο νυχτερινό κέντρο “paparazzi”, ήταν ένα παιδί βιοπαλαιστής, πάντα πίστευε στο Θεό, γιατί όλο είχε εικονίσματα και τέτοια. Και παρέα είχαμε κάνει και εκτός δουλειάς αλλά δεν έπινε ούτε καν ουσίες και αυτό που έμαθα τώρα από εσάς τους δημοσιογράφους δεν θέλω να το πιστέψω. Αν ισχύει και αν είναι το ίδιο άτομο, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος.

Δεν ήτανε για πολλά χρόνια, για πολύ λίγο το έκανε, ένα-δύο χρόνια. Πάλευε για την επιβίωση. Πάντα η κλήση του ήταν η εκκλησία, από μικρό παιδί, μου είχε εξομολογηθεί και πάντα ήθελε να πάει στην εκκλησία και μετά που ήταν σε εκκλησία, είχα πάει σε λειτουργία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χαθεί».

Ο βουλευτής ΝΔ Βασίλης Οικονόμου επιβεβαίωσε ότι ο ιερέας προσπάθησε να τον προσεγγίσει ζητώντας ευνοϊκή ρύθμιση σε δικαστική διαμάχη σχετικά με ενοίκια κτιρίου.

««Έγινε μία συνάντηση κατόπιν αιτήματός του και αιτήθηκε μία ευνοϊκή ρύθμιση για να συνεχίσει να συνεχίσει να νοικιάζει το κτίριο. Εγώ συνεννοήθηκα με τον κ. Μπαλωμένο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, που ανήκει το κτίριο και από τότε βρισκόμαστε στα δικαστήρια με τον συγκεκριμένο κύριο. Διότι πρώτον γιατί πήραμε το μικρό κτίριο και το δώσαμε στην ΕΥΗΔΑΠ για να το χρησιμοποιήσει κι για το άλλο ζητήσαμε πλέον ένα κανονικό ενοίκιο, το οποίο δεν το δέχτηκε και μας έκανε αγωγή» δήλωσε ο Βασίλης Οικονόμου.

