Μοναχός συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνη - Βρέθηκαν σε βαλίτσα στη Ρόδο

Στη σύλληψη ενός 40χρονου Έλληνα, που δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης και ζει σε μοναστήρι της Αττικής, προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο, καθώς βρέθηκε να μεταφέρει 2 κιλά κοκαΐνης στο νησί των Ιπποτών.

Σύμφωνα με την dimokratiki, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, όταν αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για τη δράση του, εντόπισαν τον 40χρονο να παραλαμβάνει μια βαλίτσα από μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία φέρεται να του ζήτησε να μεταφέρει με πλοίο, ενώ ο ίδιος ταξίδευε με αεροπλάνο.

Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι βοηθούσε τον μοναχό, παρέδωσε τη βαλίτσα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της. Οι αστυνομικοί, που βρίσκονταν σε επιφυλακή, ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου ραντεβού και έλεγξαν την αποσκευή. Στο εσωτερικό της εντοπίστηκαν 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας, σε δύο πλάκες. Η ηλικιωμένη δεν είχε εμπλοκή και θεωρείται άτομο χωρίς συμμετοχή στη διακίνηση.

Ο τελικός παραλήπτης

Στη συνέχεια, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 38χρονο Αλβανό, ο οποίος φέρεται να ήταν ο τελικός παραλήπτης της ποσότητας και πιθανότατα θα την διένειμε στη Ρόδο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Αττική για να ενταχθούν στη δικογραφία που χειρίζονται οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές, καθώς η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επί μήνες.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι Αρχές εστιάζουν στους ρόλους των δύο ανδρών στο δίκτυο διακίνησης. Εξετάζουν αν ο 40χρονος λειτουργούσε ως χαμηλού ρίσκου μεταφορέας, εκμεταλλευόμενος τη θρησκευτική του ιδιότητα για να κινείται χωρίς υποψίες, ενώ ο 38χρονος πιθανώς λειτουργούσε ως κόμβος διανομής στη Ρόδο με σταθερό πελατολόγιο. Παράλληλα, διερευνάται αν η βαλίτσα στη Ρόδο ήταν μέρος επαναλαμβανόμενων αποστολών που δεν είχαν εντοπιστεί.

Η εργαστηριακή ανάλυση της κοκαΐνης, καθώς και η ψηφιακή επεξεργασία τηλεφώνων και εφαρμογών, αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την έκταση και τη ροή της διακίνησης μεταξύ Αθήνας και Ρόδου.