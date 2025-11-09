Αποκαλυπτικοί διάλογοι των παλαιοημερολογιτών με το κύκλωμα ναρκωτικών - Ο τιμοκατάλογος και ο Τζόνι

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα Youtuber με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα.

Όπως δείχνουν στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο 46χρονος ρασοφόρος, που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών έβγαινε με τα ράσα από την Εκκλησία για να διακινήσει ναρκωτικά. Να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον έξι μήνες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τα εννέα μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

«Θα σου πει από τον Τζόνι»

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης και συνομιλίες του με την 52χρονη αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης:

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ. Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ. Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του «πελάτη» του δίνει ναρκωτικά και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Όταν ο 46χρονος οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, ομολόγησε ότι αποθήκευε τα ναρκωτικά σε Εκκλησία στη Λιοσίων και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Επικαλέστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως κέρδιζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Η αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς.

Ο ακριβός τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Στη Ρόδο συνελήφθη ένας ακόμη παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος 40 ετών, μέλος του κυκλώματος, την στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις στη διακίνηση ναρκωτικών και κερακί έλεγαν την κοκαΐνη, καφεδάκι, χασίς και φανουρόπιτα, την ακατέργαστη κάνναβη.

Ένας ακόμη 52χρονος ρασοφόρος, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών.Εντοπίστηκε στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κάλχα – Σιδεράδων στην Ροδόπη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, να μεταφέρει με αυτοκίνητο έξι παράτυπους μετανάστες που είχαν μπει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

