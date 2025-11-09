Αυτός είναι ο «μοναχός» - Youtuber που πιάστηκε με δύο κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

Το κανάλι του 46χρονου στη γνωστή πλατφόρμα αριθμεί πάνω από 200.000 ακολούθους και παρουσιάζει παραδοσιακές μοναστηριακές συνταγές

Κατερίνα Ρίστα

Αυτός είναι ο «μοναχός» - Youtuber που πιάστηκε με δύο κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
Ένας 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, ο οποίος διατηρούσε ακόμη και κανάλι στο Youtube, είναι μεταξύ των συλληφθέντων από τη Δίωξη Ναρκωτικών για το μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, έγιναν συνολικά 8 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων. Μαζί του -για την ίδια υπόθεση- έχει συλληφθεί ακόμη ένα κληρικός, ο οποίος φαίνεται να έδωσε σε τρίτο άτομο ναρκωτικά στη Ρόδο για να τα μεταφέρει στην Αθήνα. Η έρευνα των έμπειρων αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, ξεκίνησε τουλάχιστον πριν από δύο μήνες και έβγαλε «λαβράκι».

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας -που έχει ποινικό παρελθόν για σωματική βία- φαίνεται πως είχε άμεση συνέργεια με την φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς συμμετείχε μεταξύ άλλων και στη διακίνηση των ναρκωτικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης ενίοτε αποθηκεύονταν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, με τον 46χρονο και τουλάχιστον άλλον έναν κληρικό να εκμεταλλεύονται την ιδιότητα τους.

