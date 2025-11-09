Μοναχοί–βιτρίνα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Οκτώ συλλήψεις σε Ρόδο και Αττική

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με «μοναχούς» – Στη Ρόδο συνελήφθη 40χρονος που μετέφερε 2 κιλά κοκαΐνης

Μοναχοί–βιτρίνα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Οκτώ συλλήψεις σε Ρόδο και Αττική
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της χώρας μεταξύ αυτών και στη Ρόδο προχώρησαν οι Αρχές, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η υπόθεση, που αρχικά αποκαλύφθηκε με τη σύλληψη ενός 40χρονου Έλληνα στη Ρόδο, ο οποίος δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης και ζει σε μοναστήρι της Αττικής, αποδείχθηκε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο εμπλέκονται συνολικά οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα έξι φέρονται ως μέλη της οργάνωσης.

08112025ydn.jpg

Οι βαλίτσες με τα ναρκωτικά που εντόπισαν οι Αρχές

Η σύλληψη στη Ρόδο

Ο 40χρονος συνελήφθη την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στη Ρόδο, όταν αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για τη δράση του, τον εντόπισαν να παραλαμβάνει βαλίτσα που περιείχε 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας.

Η βαλίτσα είχε μεταφερθεί στο νησί από ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία, όπως προέκυψε, αγνοούσε πλήρως το περιεχόμενό της και δεν έχει καμία εμπλοκή στη διακίνηση.

Κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου ραντεβού, οι αστυνομικοί επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον 40χρονο, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ένας 38χρονος Αλβανός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο τελικός παραλήπτης της ποσότητας και πιθανόν υπεύθυνος για τη διανομή της στη Ρόδο.

Το οργανωμένο δίκτυο

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση διέθετε δύο διακριτούς βραχίονες, με ιεραρχική δομή και σαφώς καθορισμένους ρόλους. Στον πρώτο βραχίονα, αρχηγικό ρόλο είχε 52χρονη ημεδαπή, ενώ ο 42χρονος συνεργός της αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δύο επιχειρησιακούς τομείς.

Τα μέλη του πρώτου πυρήνα, ανάμεσά τους και ο 40χρονος συλληφθείς στη Ρόδο, εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους ως ιερείς, αποθηκεύοντας κατά διαστήματα ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης ακόμη και εντός Ιερού Ναού στην Αττική. Παράλληλα, αναλάμβαναν και την παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο δεύτερος βραχίονας, υπό την καθοδήγηση 50χρονου ημεδαπού, είχε αναλάβει τη λειτουργία φυτείας κάνναβης στη Φθιώτιδα και τη διακίνηση των ποσοτήτων που παραγόταν εκεί.

Οι κατασχέσεις και τα ευρήματα

Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική και Ρόδο, κατασχέθηκαν συνολικά:

  • κοκαΐνη 2.238 γραμμαρίων,
  • ακατέργαστη κάνναβη 9.092,6 γραμμαρίων,
  • 14 συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων,
  • 9 κινητά τηλέφωνα,
  • 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer),
  • 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καθώς και
  • χρηματικά ποσά ύψους 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φτάνει τουλάχιστον τα 105.000 ευρώ.

Κάποιοι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές

Οι οκτώ συλληφθέντες, επτά από τους οποίους έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια ή άλλα αδικήματα οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί πλήρως η δράση της οργάνωσης, οι διαδρομές διακίνησης των ναρκωτικών, αλλά και η τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

