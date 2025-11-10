Ιερέας Youtuber: «Σου στέλνω άρτο από την Παναγία» - Νέοι διάλογοι των μελών του κυκλώματος

Νέοι συγκλονιστικοί διάλογοι με πρωταγωνιστή τον ιερέα Youtuber καθώς και την 52χρονη αρχηγό αλλά και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν όλο και περισσότερα για τη δράση τους αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο είχαν στήσει την επιχείρησή τους.

Στους διαλόγους του ρασοφόρου με τα υπόλοιπα μέλη που εξασφάλισε το MEGA διακρίνονται μεταξύ άλλων ύβρεις, αναφορές σε ναρκωτικά, πελάτες, παραγγελίες ενώ δεν έλειπαν και οι κωδικές ονομασίες. Τα μέλη του κυκλώματος στις μεταξύ τους συνομιλίες «βάπτιζαν» τα ναρκωτικά ως «κεράκι» και «σπρέι» για την κοκαΐνη, ενώ για την κάνναβη χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «καφεδάκι» και «μακαρόνια» για την κάνναβη.

«Αγάπη μου ευχαριστώ. Λοιπόν σου στέλνω ρολόν, ένα σπρέι... και άρτο» είχε γράψει ο ιερέας προς την 52χρονη αρχηγό του κυκλώματος. Σε άλλη περίπτωση η αρχηγός ρωτάει τον ιερέα «τον είδες τον ψηλό;» με τον Youtuber και πρώην μοντέλο να απαντά με θράσος «Ναι και άρτο από την Παναγία, ναι ναι ναι».

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν δήλωσε υπεύθυνος για όλες τις κατηγορίες και φάνηκε να «πήρε πάνω του» τον ηγετικό ρόλο που είχε στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο ενώπιων του ανακριτή αναμένεται να αλλάξει στάση και να υποστηρίξει πως δεν γνωρίζει τίποτα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να εντοπίσουν κι άλλα μέλη του κυκλώματος αλλά και τυχόν «πελάτες» που αγόραζαν ναρκωτικά από την συγκεκριμένη συμμορία.

