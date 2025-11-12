Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Νέα «καραβιά» στον Λέντα

Χωρίς τέλος οι «καραβιές» μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, με νέες αποβιβάσεις αλλά και μία τραγωδία να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο.

Κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης προς Τετάρτη, 28 άτομα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί πέντε ετών, αποβιβάστηκαν στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας. Οι παράτυποι μετανάστες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την ταυτοποίησή τους και τη φροντίδα τους.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει το ναυάγιο ανοιχτά της Γαύδου, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες ανετράπη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, καταφέρνοντας να σώσει 56 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Οι επιζώντες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη και πολλοί από τους επιβαίνοντες δεν γνώριζαν κολύμπι.

Παράλληλα, άλλοι 35 μετανάστες εντοπίστηκαν την Τρίτη, στη νησίδα Χρυσή στη Λακωνία του Λασιθίου, όπου στήθηκε νέα επιχείρηση του Λιμενικού για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Τα τρία αυτά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες αποτυπώνουν την ένταση των μεταναστευτικών ροών που δέχεται η Κρήτη, κυρίως από τα νότια περάσματα. Οι τοπικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη συχνότητα αφίξεων και ταυτόχρονα τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών πρώτης υποδοχής και της επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων.

*Με πληροφορίες από Cretalive

