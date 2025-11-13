Μελόνι: «Τα κέντρα στην Αλβανία θα λειτουργήσουν – Η ευθύνη δεν είναι δική μου» - Σλάιν: «Απέτυχες»

 «Η Ιταλία μπορεί να ζητήσει τα πάντα και εμείς θα λέμε πάντα ναι» είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα σε κοινές δηλώσεις με την Ιταλίδα πρωθυπουργό 

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπερασπίστηκε εκ νέου τη συμφωνία Ρώμης–Τιράνων για τη δημιουργία μεταναστευτικών κέντρων στην Αλβανία, τονίζοντας ότι το σχέδιο «θα προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις».

Μιλώντας σε κοινές δηλώσεις με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, στο τέλος της Διακυβερνητικής Συνόδου Ιταλίας–Αλβανίας, η Μελόνι ανέφερε:

«Δεν έχουν όλοι κατανοήσει τη σημασία του μοντέλου που θεσπίζει το Πρωτόκολλο Ιταλίας–Αλβανίας για τη μετανάστευση. Πολλοί προσπάθησαν να το καθυστερήσουν ή να το μπλοκάρουν, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, γιατί αυτός ο μηχανισμός μπορεί να αλλάξει ριζικά το πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε τη «βαθιά και σταθερή σχέση» των δύο χωρών, σημειώνοντας πως «η Ιταλία υπήρξε πάντα σημείο αναφοράς για την Αλβανία».

Αναφερόμενη στα μεταναστευτικά κέντρα που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν σε αλβανικό έδαφος, η Μελόνι παραδέχθηκε καθυστερήσεις αλλά απέδωσε τις ευθύνες αλλού:

«Όταν τεθεί σε ισχύ το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, τα κέντρα στην Αλβανία θα λειτουργήσουν όπως προβλεπόταν από την αρχή. Θα έχουμε χάσει δύο χρόνια για να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Η ευθύνη δεν είναι δική μου· ο καθένας θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες».

Η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, απάντησε με σκληρούς τόνους:

«Η Μελόνι λέει ότι η Αλβανία δεν είναι δική της ευθύνη. Ο καθένας, εκτός από εκείνη, έχει ευθύνη. Όμως αυτή είναι που απέτυχε: δημιούργησε απάνθρωπα, παράνομα και άδεια κέντρα. Μετά από τρία χρόνια στην εξουσία, θα έπρεπε επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της».

Η Σλάιν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πέταξε 800 εκατομμύρια ευρώ των Ιταλών για άδειες φυλακές», δεσμεύοντας προσωπικό της αστυνομίας «τη στιγμή που σε όλη τη χώρα υπάρχουν σοβαρά κενά».

Όπως είπε, «οι ευρωπαϊκές αποφάσεις είχαν ήδη καταστήσει σαφές πως αυτά τα κέντρα δεν θα λειτουργούσαν, καθώς παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά όταν το λέγαμε, μας επιτίθεντο».

«Ένα σχέδιο χωρίς μέλλον»

Ανάλογες επικρίσεις διατύπωσε και ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Ματέο Ορφίνι, ο οποίος έκανε λόγο για «κύκλο αποτυχιών»:

«Η “λύση Μελόνι” για τα κέντρα στην Αλβανία σήμαινε 800 εκατομμύρια πεταμένα ευρώ για ένα κλειστό κέντρο και ένα άλλο που φιλοξενεί ελάχιστους μετανάστες. Μια σπατάλη δημοσίου χρήματος που μπορούσε να διατεθεί για πραγματικά χρήσιμα έργα».

Κριτική άσκησε και ο επικεφαλής του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος από την Πουλία δήλωσε:

«Η Μελόνι παραδέχθηκε επιτέλους ότι χάσαμε δύο χρόνια με το σχέδιο στην Αλβανία. Τα κέντρα δεν λειτουργούν, ενώ σπαταλήθηκε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αντί να ψάχνει ευθύνες αλλού, ας κοιταχτεί στον καθρέφτη και ας επενδύσει αυτά τα χρήματα στην ασφάλεια των δρόμων και στην ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας. Έχουμε 25.000 ελλείψεις σε αστυνομικούς και καραμπινιέρους».

Ο Κόντε κατέληξε λέγοντας πως, λόγω των κυβερνητικών αποτυχιών, «πάνω από 300.000 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια και παραμένουν στη χώρα, χωρίς ευρωπαϊκή ανακατανομή».

