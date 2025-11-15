Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και έπειτα από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων, ακινητοποιήθηκε στο διαχωριστικό διάζωμα

Newsbomb

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουριστικό λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα προσέκρουσε σε μπάρες στην Εθνική Οδό, όταν ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και έπειτα από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων, ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

troxaio-ethniki-3.jpg
troxaio-ethniki-4.jpg

Το λεωφορείο δεν ανετράπη και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο, πέντε από τους επιβάτες και ο οδηγός του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

1763191517562-767744108-troxaio-ethniki.jpg

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

troxaio-ethniki-1.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ευκολότερη η διαδικασία - Πώς διασώζονται με 5 κινήσεις οι οφειλέτες

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με στάση στην «Αλεξάνδρεια», τον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη μουσική του Μίκη

09:58ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι για τη γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

09:48LIFESTYLE

Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει - Βίντεο

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» – Τι είπε για τη νέα αναβάθμιση από τον Fitch

09:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη της UEFA | Η ώρα και το κανάλι

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε την τουρκική εισβολή

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ για την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρή εκτροπή αυτοκινήτου κοντά στο ΠΑΓΝΗ - Στο νοσοκομείο ο 23χρονος οδηγός

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα μέτρα «ανάσα» για εκατομμύρια συνταξιούχους ενεργοποιεί η κυβέρνηση - Τι περιλαμβάνουν

08:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ακόμα μοιράζει ασίστ ο «Greek Freak»! – 2-0 οι Μπακς στο NBA Cup

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-έκκληση 11 καλλιτεχνών: «Να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρήξη στο ρεπουμπλικανικό κόμμα - Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

08:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη τεχνολογία - Κυκλοφόρησε το teaser του «Toy Story 5»

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα τρελό θηρίο με κινητήρα αεροπλάνου και εμφάνιση Rolls-Royce

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα μέτρα «ανάσα» για εκατομμύρια συνταξιούχους ενεργοποιεί η κυβέρνηση - Τι περιλαμβάνουν

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Μπρούνι: Από τα διαμάντια και τις πασαρέλες στις επισκέψεις στη φυλακή - Οι «1.000 και μία ζωές» της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση από Fitch: Τι σημαίνει για την Ελλάδα - Γιατί αφορά κάθε πολίτη και πώς ελήφθη η απόφαση από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε την τουρκική εισβολή

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ