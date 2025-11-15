Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

Τουριστικό λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα προσέκρουσε σε μπάρες στην Εθνική Οδό, όταν ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και έπειτα από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων, ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Το λεωφορείο δεν ανετράπη και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο, πέντε από τους επιβάτες και ο οδηγός του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.