Παιανία: Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου με δύο σοβαρά τραυματίες - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή

Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Στην οδό έχουν έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, προβλήματα παρατηρούνται στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Παιανίας. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί η Τροχαία ώστε να διευκολύνει την κίνηση.