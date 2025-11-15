Παιανία: Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου με δύο σοβαρά τραυματίες - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή

Αρχείου - Eurokinissi

Eurokinissi
Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Στην οδό έχουν έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

screenshot-449.jpg

Συγκεκριμένα, προβλήματα παρατηρούνται στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Παιανίας. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί η Τροχαία ώστε να διευκολύνει την κίνηση.

