Παιανία: Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου με δύο σοβαρά τραυματίες - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου.
Στην οδό έχουν έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, προβλήματα παρατηρούνται στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Παιανίας. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί η Τροχαία ώστε να διευκολύνει την κίνηση.
