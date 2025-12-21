Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα

Φωταγωγήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Ομαλό Χανίων σε υψόμετρο 1.250 μέτρων, το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Έλλαδας και ίσως ολόκληρης της Ευρώπης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λακκών Ομαλού, κ. Μανώλης Σολιδάκης, το εντυπωσιακό έλατο αγγίζει τα 50 μέτρα ύψος υπολογίζοντας μαζί την βάση του.

Μικροί και μεγάλοι από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στο Ξυλόσκαλο Ομαλού.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες με ποτό, καθώς και ένα εντυπωσιακό stage με μουσική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εορταστική ατμόσφαιρα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μετατραπεί το σημείο σε πόλο έλξης επισκεπτών, όχι μόνο για τους ντόπιους αλλά και για επισκέπτες από άλλες περιοχές.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με εκατοντάδες ανθρώπους να κατακλύζουν το μαγευτικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

