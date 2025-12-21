Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα

Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το παρών στην μεγάλη γιορτή που στήθηκε στο Ξυλόσκαλο Ομαλού

Newsbomb

Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωταγωγήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Ομαλό Χανίων σε υψόμετρο 1.250 μέτρων, το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Έλλαδας και ίσως ολόκληρης της Ευρώπης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λακκών Ομαλού, κ. Μανώλης Σολιδάκης, το εντυπωσιακό έλατο αγγίζει τα 50 μέτρα ύψος υπολογίζοντας μαζί την βάση του.

Μικροί και μεγάλοι από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στο Ξυλόσκαλο Ομαλού.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες με ποτό, καθώς και ένα εντυπωσιακό stage με μουσική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εορταστική ατμόσφαιρα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μετατραπεί το σημείο σε πόλο έλξης επισκεπτών, όχι μόνο για τους ντόπιους αλλά και για επισκέπτες από άλλες περιοχές.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με εκατοντάδες ανθρώπους να κατακλύζουν το μαγευτικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

omalos.jpg
omalos1.jpg
dentro.jpg
dentro1.jpg
dentro2.jpg

Με πληροφορίες από flashnews.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν πάει στο Κάουνας ο Σλούκας, «τρέχει» για Ολυμπιακό

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Έχασε πέναλτι ο Γιόβιτς, κρατάνε το προβάδισμα οι γηπεδούχοι - Δείτε το γκολ

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Αγγίζει τα 50 μέτρα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Νέο πολύνεκρο πλήγμα στο Νταρφούν - Drone βομβάρδισε αγορά με αμάχους

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε την δημιουργία 19 νέων ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Εκατοντάδες κόσμου στο χριστουγεννιάτικο γιορτή – Πανικός κατά την άφιξη της αποστολής!

20:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 - Σημαντικό προβάδισμα με Μύθου!

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Αποχώρησε από το κόμμα του Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατο σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα - Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν έξι άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού ο Περέιρα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων

20:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ατελείωτη στήριξη – Sold out ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Έχασε πέναλτι ο Γιόβιτς, κρατάνε το προβάδισμα οι γηπεδούχοι - Δείτε το γκολ

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ