Φωταγωγείται στα Χανιά το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

Στην τελική ευθεία για την φωταγώγηση του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Ευρώπη, ύψους 45 μέτρων, το οποίο έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, στον Ομαλό Χανίων.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει αύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το εντυπωσιακό εγχείρημα που έχει ως στόχο να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να δώσει το «παρών» σε μια ξεχωριστή γιορτή φωτός και χαράς, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Κρήτης.

