Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε πεζή και την παράτησε στο οδόστρωμα
Ο οδηγός αντί να σταματήσει ως όφειλε, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την οδό Γεωργίου Παπανδρέου
Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα με έναν ασυνείδητο οδηγό να παρασέρνει μία γυναίκα έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Η πεζή τραυματίστηκε από την παράσυρση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ευτυχώς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.
Το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο αντί να σταματήσει ως όφειλε στο σημείο του ατυχήματος, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.
Με πληροφορίες από pelop.gr
