Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν έξι άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια

Συνελήφθησαν έξι άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια στο Ρέθυμνο και κατασχέθηκε από την Αστυνομία χρηματικό ποσό 3.515 ευρώ και ζάρια.

Η σύλληψη έγινε σήμερα στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Μεταμεσονύκτιες ώρες, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε καφενείο στο Ρέθυμνο και διαπιστώθηκε ότι η υπεύθυνη του καταστήματος είχε επιτρέψει σε 5 άτομα (4 ημεδαπούς και αλλοδαπό) να παίξουν ζάρια, με χρηματικό στοίχημα. Οι παίκτες συνελήφθησαν ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του καταστήματος και σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, ποσό 3.515 ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιχνιδιού και τα ζάρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

