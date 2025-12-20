Ηράκλειο: 28χρονος δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες 15χρονης και την απειλούσε

Το μαρτύριο του ανήλικου κοριτσιού και η καταγγελία στην αστυνομία

Ηράκλειο: 28χρονος δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες 15χρονης και την απειλούσε
Υπόθεση παιδικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα της διωκτικές αρχές του Ηρακλείου μετά την καταγγελία ενός 15χρονου κοριτσιού.

Η ανήλικη μην αντέχοντας την πίεση και τις απειλές του 28χρονου βρήκε αρχικά τη δύναμη να μιλήσει στους γονείς της και το κουράγιο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία αναφορικά με τα όσα βίωνε.

Όπως αναφέρει το patris.gr, o εφιάλτης του 15χρονου κοριτσιού ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν γνώρισε τον 28χρονο μέσω των social media και αντάλλαξαν μηνύματα. Εκείνος της έστειλε γυμνές του φωτογραφίες και με πιέσεις και απειλές κατάφερε να πείσει το μικρό κορίτσι να του στείλει δικές του γυμνές φωτογραφίες. Η 15χρονη της έστειλε ελπίζοντας ότι έτσι θα τον ξεφορτωνόταν.

Το μαρτύριο όμως συνεχίστηκε μέχρι που το 15χρονο παιδί είδε τις φωτογραφίες του δημοσιοποιημένες στο διαδίκτυο με ψεύτικο προφίλ από τον δράστη.

Ανήμπορο να κάνει κάτι και με τον 28χρονο να επιμένει να συναντηθούν από κοντά, η ανήλικη βρήκε τη δύναμη να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς της.

Μαζί με τη μητέρα της πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα και περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα έχει ζήσει και αμέσως οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατά την έρευνα εντόπισαν τις γυμνές φωτογραφίες του κοριτσιού στο κινητό του τηλέφωνο όπως επίσης και μία φωτογραφία με ένα πολεμικό όπλο. Ερωτηθείς για το όπλο, ο 28χρονος υπέδειξε το σημείο όπου το είχε κρυμμένο, το οποίο και απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών.

