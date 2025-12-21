Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία απατεώνων – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ

Η συλληφθείσα φέρεται να έπαιζε καθοριστικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό όσο και την εφαρμογή του σχεδίου της απάτης σε κάθε περίπτωση

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία απατεώνων – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες της περιοχής κατάφερε η Ασφάλεια Πατρών.

Τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν με τα θύματά τους αναφέροντας ψευδή γεγονότα, επί το πλείστον ψεύτικά τροχαία στα οποία δήθεν εμπλέκονταν συγγενικά τους πρόσωπα, τους αποσπούσαν χρήματα, λίρες αλλά και άλλα τιμαλφή. Οι απατεώνες εξανάγκαζαν τα θύματά τους να τα τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης από όπου και τα παραλάμβαναν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μίας γυναίκας που φέρεται να έπαιζε καθοριστικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό όσο και την εφαρμογή του σχεδίου της απάτης σε κάθε περίπτωση. Τόσο η γυναίκα όσο και οι συνεργοί της βαρύνονται με διάπραξη κακουργημάτων αφού από τις απάτες που έχει ήδη διακριβωθεί πως διέπραξαν, αποκόμισαν περισσότερα από 120.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις απάτες εμπλέκονται και υπεύθυνοι ενεχυροδανειστηρίων της Πάτρας καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης προώθησαν μεγάλο μέρος λιρών και χρυσαφικών τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους.

Το χρονικό διάστημα δράσης στο οποίο η συλληφθείσα Πατρινή μαζί με τους συνεργούς της (σημειώνεται πως η γυναίκα συνελήφθη το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρήνης), προσδιορίζεται ανάμεσα στις 25 Νοεμβρίου και της 15 Δεκεμβρίου.

Στο προαναφερθέν διάστημα διαπιστώθηκε η διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών κυρίως μεγάλης ηλικίας από τουλάχιστον πέντε άτομα οι οποίοι έχοντας συστήσει εγκληματική συμμορία κατάφεραν να αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα με βασικές τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες και απασχόλησαν την τοπική κοινή γνώμη.

Αναλυτικά φέρονται ως εμπλεκόμενοι στις ακόλουθες υποθέσεις:

  • Απέσπασαν 6.500 χιλιάδες ευρώ και 95 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 93.100 ευρώ από 63χρονη στην Πάτρα με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού της προσώπου και την «άμεση ανάγκη προμήθειας ιατρικού υλικού» προκειμένου να χειρουργηθεί.
  • Προσποιούμενοι αξιωματικό της Ασφάλειας Πατρών απέσπασαν από 77χρονο 25.000 ευρώ τα οποία το θύμα εναπόθεσε σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή “Παγώνα” της Πάτρας. Τον έπεισαν οτι είχαν συλλάβει…απατεώνες οι οποίοι είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει με το θύμα αλλά τότε εκείνος τους κατάλαβε και τους έκλεισε το τηλέφωνο
  • Έπεισαν δύο κατοίκους στην περιοχή της Εύας Πατρών να τους παραδώσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας τα οποία και παρέλαβαν από σημείο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη της περιοχής

Συγκατηγορούμενοι της συλληφθείσας είναι ακόμη τέσσερα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ διώξεις για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αναμένεται να ασκηθούν και σε βάρος των υπευθύνων τεσσάρων ενεχειροδανειστηρίων στους οποίους η γυναίκα πωλούσε τα προϊόντα της απάτης.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρημάτων ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 125.852,20 ευρώ.

Με πληροφορίες από tempo24.news

