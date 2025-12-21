Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

Διπλή σεισμική δόνηση 2,9 βαθμών και 2,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στις 19:50 και στις 19:57 αντίστοιχα, 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειανατολικά της Ραφήνας.

Το εστιακό βάθος ήταν 5 χλμ και 6 χλμ αντίστοιχα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.