Διπλός σεισμός στη Ραφήνα
Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές της Αττικής
Διπλή σεισμική δόνηση 2,9 βαθμών και 2,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στις 19:50 και στις 19:57 αντίστοιχα, 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειανατολικά της Ραφήνας.
Το εστιακό βάθος ήταν 5 χλμ και 6 χλμ αντίστοιχα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
