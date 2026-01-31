Άδωνις Γεωργιάδης: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του υπουργείου Υγείας είναι ότι λείπουν 4.000 νοσηλευτές

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα του υπουργείου Υγείας είναι ότι λείπουν 4.000 νοσηλευτές», τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Ertnews 105,8 και στους δημοσιογράφους Μάκη Πολλάτο και Ντόνα Δρούτσα, το πρωί του Σαββάτου.

Όπως ανέφερε, αν το σύστημα ενισχυόταν με 4.000 νοσηλευτές «θα ανέπνεε», επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλοί υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ τελικά δεν αποδέχονται τη θέση τους.

Αναφερόμενος στις άγονες περιοχές, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η πρόσφατη πρόσκληση είχε μεγάλη ανταπόκριση, κάνοντας ειδική αναφορά στη Δράμα, όπου, όπως είπε, βρέθηκαν δύο παθολόγοι και «ανοίγει η παθολογική πτέρυγα μετά από μήνες».

Η Κύπρος έχει προχωρήσει σε εξαιρετικά υψηλές αμοιβές για το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της, κάνοντας λόγο για μισθούς της τάξης των 8.000 και 10.000 ευρώ, στο πλαίσιο δραστικών μέτρων για τη διάσωση του συστήματος υγείας της. Αυτό δεν μπορούμε να το συναγωνιστούμε, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης

Ο υπουργός στάθηκε και στην εφαρμογή του «βραχιολιού» στα Τμήματα Επειγόντων, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως «επανάσταση», ενώ αποκάλυψε ότι πρόκειται για δική του ιδέα. Όπως είπε, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το σύστημα θα εφαρμοστεί σε ακόμη 100 νοσοκομεία, ενώ θα ακολουθήσει η δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονής σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, κάτι που –όπως σημείωσε– θα λειτουργεί και «ψυχολογικά» για την επιλογή νοσοκομείου.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει» και ότι πλέον «τον λόγο έχει ο εισαγγελέας». Υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας, ώστε να μην προλάβει ο ίδιος να κινηθεί νομικά, ενώ σημείωσε πως είχε προηγηθεί χαρακτηρισμός του ίδιου ως «δολοφόνου».

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι το πολιτικό κόστος από τη συζήτηση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών βαραίνει κυρίως συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Όπως είπε, συνταξιούχοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι «είδαν αυξήσεις και κατάλαβαν τι ψηφίστηκε πέρυσι», κάτι που –κατά την άποψή του– θα αποτυπωθεί και πολιτικά.

