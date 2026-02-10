Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα

Η Ελληνίδα τενίστρια απέδειξε ακόμα μια φορά ότι έχει αφήσει μια και καλή πίσω της το δύσκολο 2025 και δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην ελίτ μέσα στην τρέχουσα χρονιά.

Η Παολίνι (Νο8) ήταν το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στη Σάκκαρη (Νο52), η οποία, όμως, εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη και ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη. Με «όπλο» τα τέσσερα break που πέτυχε, ενώ από την πλευρά της απώλεσε μόλις ένα service game, επικρατώντας με straight sets.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να διατηρούν τα σερβίς τους (1-1). Στο τρίτο game η Μαρία Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε την πρώτη της ευκαιρία για break και προηγήθηκε, με την Τζασμίν Παολίνι να απαντά άμεσα στο επόμενο game, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στη συνέχεια, αμφότερες στάθηκαν σταθερές πίσω από το σερβίς τους, με το σκορ να παραμένει ισόπαλο. Στο 9ο game, με την Παολίνι στο σερβίς, η Σάκκαρη πίεσε και πέτυχε το καθοριστικό break για το 5-4, για να κλείσει το σετ στο αμέσως επόμενο game χωρίς λάθη, κατακτώντας το με 6-4 και παίρνοντας το προβάδισμα στο ματς.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, καθώς η Παολίνι σέρβιρε πρώτη. Πολύ γρήγορα, όμως, με δύο διαδοχικά holds και ένα break, η Ελληνίδα τενίστρια πήρε διαφορά δύο games (3-1).

Η Ιταλίδα, Νο6 του ταμπλό, έδειχνε ανήμπορη να ακολουθήσει τον ρυθμό της Σάκκαρη, κάτι που επιβεβαιώθηκε στο 7ο game, όπου δέχθηκε ακόμη ένα break (5-2). Στο αμέσως επόμενο game, η κορυφαία Ελληνίδα κράτησε το σερβίς της και έκλεισε το σετ με 6-2, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Στη φάση των «16», η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λίντα Νόσκοβα και τη Βαρβάρα Γκράτσεβα.

