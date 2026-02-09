Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος
Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο Qatar Open και με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε στα δύο σετ τη Ζεϊνέπ Σονμέζ.
Δυναμικά ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στο τουρνουά WTA 1000 του Κατάρ.
Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία (Νο 85 στην παγκόσμια κατάταξη) και τη νίκησε σχετικά εύκολα με 6-1, 6-3 σε μία ώρα και 21 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.
Εκεί, την περιμένει μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, Νο8 στον κόσμο, η οποία πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.
