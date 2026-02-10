Δόμνα Μιχαηλίδου: Το ασφαλές διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας – Πάνω απ’ όλα η προστασία των παιδιών

Τη σημασία του ασφαλούς διαδικτύου και την προστασία των παιδιών, επισήμανε σε χαιρετισμό της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε εκδήλωση με τίτλο «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό την αιγίδα του υπουργείου, με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παιδικής προστασίας, καθώς η καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων εκτυλίσσεται πλέον ταυτόχρονα στον φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο.

«Το διαδίκτυο μπορεί να είναι χώρος γνώσης, δημιουργίας και ευκαιριών. Χωρίς γνώση, κρίση και όρια όμως, μπορεί να γίνει πιεστικό και επικίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά. Γι’ αυτό η συζήτηση για το ασφαλές διαδίκτυο δεν είναι συζήτηση φόβου, αλλά συζήτηση ευθύνης», τόνισε.

Η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης των γονέων και της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εξειδικευμένους φορείς, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να θέτει σαφή και κατανοητά πλαίσια για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως σημείωσε, η ελευθερία χωρίς πλαίσιο αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα σε κινδύνους που δεν μπορούν -και δεν πρέπει- να διαχειριστούν μόνα τους.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον συλλογικό χαρακτήρα τής προσπάθειας για ένα διαδίκτυο που λειτουργεί με όρους ασφάλειας, σεβασμού και υπευθυνότητας, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων από σχολεία της Αττικής.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και περιλάμβανε θεματικές παρεμβάσεις και παρουσιάσεις για τα κοινωνικά δίκτυα, τους αλγορίθμους, την τεχνητή νοημοσύνη και τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις, καθώς και βραβεύσεις μαθητικών διαγωνισμών, στέλνοντας το μήνυμα ότι το ασφαλές διαδίκτυο είναι συλλογική ευθύνη και προϋπόθεση για την ουσιαστική ψηφιακή ελευθερία των παιδιών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Διονύσιος Αναστασόπουλος και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΕΦ Χριστίνα Τζούλκη.