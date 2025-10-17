Βατικανό: Για πρώτη φορά έπειτα από 500 χρόνια θα προσευχηθούν μαζί ο Βρετανός βασιλιάς και ο πάπας

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί δημόσια μαζί με τον πάπα, από την εποχή της Μεταρρύθμισης πριν από 500 χρόνια. Πρόκειται για κίνηση υψηλής σημασίας στις σχέσεις μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, της οποίας ο βασιλιάς Κάρολος είναι Ανώτατος Κυβερνήτης.

Τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται να επισκεφθούν την Αγία Έδρα την ερχόμενη εβδομάδα, με το τετ-α-τετ με τον νέο ποντίφικα, πάπα Λέοντα τον 14ο, να έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη.

Το αποκορύφωμα στην Καπέλα Σιξτίνα

Το αποκορύφωμα της επίσκεψης αναμένεται να είναι η ειδική οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα. Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και ο πάπας Λέων θα παραστούν στη λειτουργία, η οποία θα τιμήσει το συνεχιζόμενο έργο για την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών.

Η απόφαση για τη δημόσια προσευχή του μονάρχη και του ποντίφικα είναι το γεγονός που την καθιστά ιστορική. Τέτοιου είδους στιγμή κοινής περισυλλογής δεν έχει συμβεί εδώ και 500 χρόνια, δηλαδή από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος ο 8ος ανακήρυξε τον εαυτό του κεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας το 1534, αποκόπτοντας κάθε δεσμό με την παπική εξουσία της Ρώμης.

Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στο Βατικανό.

*Με πληροφορίες από Skynews

