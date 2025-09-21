Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε την γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο - Βίντεο

Ο βασιλιάς Κάρολος με την γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο

Ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε την γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, η οποία του είπε ότι θυμάται την ενθρόνισή του ως Πρίγκιπα της Ουαλίας πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Επιπλέον του αποκάλυψε, σύμφωνα με το Skynews, ότι τότε «όλες οι κοπέλες ήταν ερωτευμένες μαζί του».

Η Ethel Caterham έγινε η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο σε ηλικία 116 ετών τον Απρίλιο, μετά το θάνατο της βραζιλιάνας καλόγριας αδελφής Inah Canabarro Lucas.

Μιλώντας του από την πολυθρόνα της, είπε: «Θυμάμαι όταν η μητέρα σου σε έστεψε στο κάστρο του Caernarfon. Και όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σου και ήθελαν να σε παντρευτούν».

Ο 76χρονος βασιλιάς σήκωσε τα φρύδια του, καθώς μια από τις εγγονές της κυρίας Caterham, η Kate Henderson, παρενέβη λέγοντας: «Το έλεγες αυτό και την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι;».

Αυτός απάντησε με χιούμορ: «Ναι, καλά, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν, τουλάχιστον».

Η κυρία Caterham έχει λάβει 17 κάρτες γενεθλίων από τον βασιλιά και τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β, από τότε που έγινε 100 ετών.

Το 2023, εμφανίστηκε στην επίσημη σελίδα της Βασιλικής Οικογένειας στο Instagram, όπου την κινηματογράφησαν να παραλαμβάνει την κάρτα για τα 114α γενέθλιά της από τον βασιλιά.

