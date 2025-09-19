Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
Μέχρι και οι γαλαζοαίματοι μπορούν να έχουν στιγμές αμηχανίας στην κουζίνα. Μία τέτοια ιστορία με πρωταγωνιστή τον βασιλιά Κάρολο και μία διάφανη μεμβράνη αποτελεί πλέον κομμάτι του βασιλικού θρύλου.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Rebel Prince», του συγγραφέα Τομ Μπάουερ, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχε μία δραματική αντίδραση όταν ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τη διάφανη μεμβράνη. Το βιβλίο υποστηρίζει πως σε κάποια στιγμή, ο Κάρολος μπήκε στην τραπεζαρία και βλέποντας το μυστηριώδες πλαστικό να καλύπτει το φαγητό του, «έβαλε τα ουρλιαχτά» και άρχισε να «τρέμει». Ευτυχώς, η βασίλισσα Καμίλα βρισκόταν κοντά του για να τον ηρεμήσει.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη μπροστά στη βασίλισσα Καμίλα, η οποία έτρεξε στο δωμάτιο όταν άκουσε την τρομαγμένη κραυγή του. «Μπήκε στην τραπεζαρία και ούρλιαξε», έγραψε ο Τομ Μπάουερ στο βιβλίο του. «Φοβούμενη για το χειρότερο, η Καμίλα έσπευσε δίπλα του. "Τι είναι αυτό;" ρώτησε ο εκείνος, δείχνοντας το φαγητό. "Είναι διάφανη μεμβράνη, αγάπη μου", απάντησε εκείνη».

Το ανέκδοτο αυτό χρησιμοποιείται στο βιβλίο για να απεικονίσει την εμφανή αποκοπή του Καρόλου από την καθημερινή ζωή, ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα που απασχολούσε τον πατέρα του, τον αείμνηστο πρίγκιπα Φίλιππο. Ο Μπάουερ σημείωσε πως ο Φίλιππος πίστευε ότι ο Κάρολος στερούταν «φυσιολογικής» εμπειρίας ζωής. Η σύγχυσή του για κάτι τόσο συνηθισμένο όσο η διάφανη μεμβράνη ήταν μία τρανή απόδειξη.

Το απόσπασμα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα «The Guardian» το 2018 και προκάλεσε την περιέργεια των βασιλικών αναλυτών. Πάντως, το Clarence House αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός κατά τη δημοσίευση του βιβλίου, ενώ χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, είναι ασαφές εάν η ιστορία συνέβη ακριβώς όπως περιγράφεται.

Το βιβλίο του Μπάουερ αποκάλυψε επίσης αρκετές ιδιοτροπίες σχετικά με την καθημερινή ρουτίνα του βασιλιά Καρόλου, όπως το ότι αλλάζει ρούχα έως και τέσσερις φορές την ημέρα, παραλείπει το μεσημεριανό του γεύμα και πάντα σταματά για σάντουιτς ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Επίσης, φέρεται να εργάζεται μέχρι αργά το βράδυ, μερικές φορές μέχρι τα μεσάνυχτα, και απαιτεί έναν υψηλό βαθμό ακρίβειας από το προσωπικό του, το οποίο αποτελείται από 120 άτομα. Το προσωπικό του μάλιστα, φροντίζει ώστε να έχει σιδερωμένα κορδόνια στα παπούτσια του, αλλά και συγκεκριμένη ποσότητα νερού στο μπάνιο του.

Σε άλλο σημείο της βιογραφίας, ο Τομ Μπάουερ ισχυρίζεται πως ο Κάρολος κάποτε ταξίδεψε με το δικό του στρώμα, τη δική του λεκάνη τουαλέτας, αλλά και το δικό του χαρτί υγείας, όταν επισκέφθηκε έναν φίλο. Επίσης, φέρεται να ξόδεψε σχεδόν 19.000 λίρες για να χρησιμοποιήσει το βασιλικό τρένο, προκειμένου να επισκεφθεί μία παμπ. Σε ένα άλλο περιστατικό, ο βασιλιάς παραπονέθηκε έπειτα από την πτήση με την British Airways, από το Λονδίνο στο Χονγκ Κονγκ. «Μου πήρε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω πως… αυτή δεν ήταν πρώτη θέση», φέρεται να έγραψε ο Κάρολος στο ημερολόγιό του. «Με εξέπληξε γιατί η θέση φαινόταν τόσο άβολη. Τέλος της Αυτοκρατορίας, μουρμούρισα στον εαυτό μου».

Παρά τη βασιλική του ιδιοτροπία, ο Κάρολος δήλωσε στο BBC το 2021 ότι παραλείπει το κρέας και το ψάρι δύο ημέρες την εβδομάδα, ενώ αποφεύγει τα γαλακτοκομικά μία φορά την εβδομάδα. Ο πρώην βασιλικός σεφ Ντάρεν ΜακΓκρέιντι αποκάλυψε επίσης την αγάπη του για το ιταλικό φαγητό, κυρίως για το αρνί. «Του άρεσε το φαγητό», είπε ο ΜακΓκρέιντι στο Delish το 2020. «Του άρεσε να γνωρίζει τι σερβιριζόταν και από πού προερχόταν. Είναι μεγάλος φαν του αρνιού».

*Με πληροφορίες από royal-insider

