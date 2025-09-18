Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τους κίονες που φόρεσε στην υποδοχή του Τραμπ στο Γουίνδσορ

Μπορεί στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του Γουίνδσορ τα περισσότερα φώτα να έπεσαν στην αμφίεση της συζύγου του προέδρου των ΗΠΑ Μελάνια Τράμπ, όμως εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η γραβάτα, με αρχαιοελληνικούς κίονες που επέλεξε για να τον υποδεχθεί, ο Βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος.

https://www.instagram.com/p/DOtpwf2iP8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως εξηγεί η εταιρεία που παράγει αυτές τις γραβάτες ο Βασιλιάς φορούσε μια γραβάτα από τη συλλογή Thalassa και συγκεκριμένα το σχέδιο KIONES.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο ο Βασιλιάς Κάρολος χρησιμοποιεί τις γραβάτες του για να κάνει μια «παιχνιδιάρικη» υπενθύμιση της ελληνικής καταγωγής του. Ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η αγάπη του για τον ελληνικό πολιτισμό, κάτι που φροντίζει να επιδεικνύει ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης