Δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η εμφάνιση της Μελάνια και το μενού

Η αίθουσα του Κάστρου του Ουίνδσορ άνοιξε για τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα επίσημο δείπνο με την παρουσία του βασιλιά Καρόλου.

Η βραδιά ακολούθησε αυστηρά την εθιμοτυπία, με λευκά φράκα, φρουρές και όλα τα χαρακτηριστικά μιας βασιλικής δεξίωσης.

Το βασιλικό μενού

Το μενού, όπως μετέδωσε το Guardian, ξεκίνησε με πανακότα από ρόκα με μπισκοτάκι παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού. Ακολούθησε φιλετάκι κοτόπουλου από το Norfolk, τυλιγμένο σε κολοκυθάκι, με σάλτσα από θυμάρι και συνοδευτικά εποχιακά λαχανικά. Στο τέλος, οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια παγωμένη “βόμβα” βανίλιας με σορμπέ βατόμουρο και δαμάσκηνα Victoria.

Σημαντικό ρόλο είχαν και τα ποτά, που επιλέχθηκαν με σαφείς συμβολισμούς. Στο τραπέζι βρέθηκαν το Warre’s 1945 Vintage Port (αναφορά στον 45ο Πρόεδρο των ΗΠΑ), το Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne (έτος γέννησης της μητέρας του Τραμπ) και το Bowmore Queen’s Cask 1980 Scotch whisky, που θύμιζε τις σκωτσέζικες ρίζες της οικογένειας. Δημιουργήθηκε επίσης ένα κοκτέιλ ειδικά για την περίσταση, το Transatlantic Whisky Sour. Ο Τραμπ, γνωστός για την αποχή του από το αλκοόλ, δεν δοκίμασε κανένα από αυτά.

Το κλίμα στο Ουίνδσορ ήταν πλήρως προσαρμοσμένο στο βασιλικό πρωτόκολλο. Επίσημοι χαιρετισμοί, λευκά φράκα και ομιλίες που τόνισαν τη «διαχρονική σχέση» ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον. Το δείπνο λειτούργησε ως επίδειξη παραδοσιακής βρετανικής φιλοξενίας, με το μενού και τα ποτά να δίνουν έναν επιπλέον συμβολικό τόνο στη βραδιά.

Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η εμφάνισή της στο δείπνο σχολιάστηκε διεθνώς ως μία από τις πιο κομψές στιγμές της βραδιάς, με τα βρετανικά και αμερικανικά μέσα να την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο λαμπερές παρουσίες.

Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar και το People, η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε με ένα κίτρινο φόρεμα με έναν ώμο (off-the-shoulder), το οποίο συνδύασε με μια ζώνη σε ροζ-μωβ απόχρωση και μπεζ ψηλοτάκουνα παπούτσια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια από διαμάντια και aquamarine, που έδιναν μια διακριτική αλλά πολυτελή λάμψη.

Η The Sun χαρακτήρισε την εμφάνιση «εκθαμβωτική», σημειώνοντας πως το έντονο κίτρινο χρώμα την έκανε να ξεχωρίσει στην επίσημη αίθουσα του Ουίνδσορ.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στο βασιλικό δείπνο του Ουίνδσορ

Περίπου 160 καλεσμένοι βρέθηκαν στην αίθουσα του Κάστρου του Ουίνδσορ, σε μια βραδιά που συνδύασε την παραδοσιακή εθιμοτυπία με μια λίστα προσκεκλημένων που αντικατόπτριζε το πολιτικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό βάρος της επίσκεψης.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας – ο Κάρολος και η Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν (Κέιτ Μίντλετον). Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν και μέλη της οικογένειας Τραμπ, με την Τίφανι Τραμπ να βρίσκεται μάλιστα δίπλα στην Κάθριν, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα βρετανικά μέσα.

Το παρών έδωσε και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, πλάι σε υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης κορυφαίοι επιχειρηματίες και στελέχη του τεχνολογικού χώρου, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντέμης Χασάμπης της Google DeepMind. Από τον χώρο των media ο μεγιστάνας Ρούμπερτ Μέρντοχ έκανε ιδιαίτερη αίσθηση με την παρουσία του.