Βασιλιάς Κάρολος: Έφτασε στη Ρώμη - Την Πέμπτη η ιστορική προσευχή μαζί με τον Πάπα Λέοντα

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν απόψε στη Ρώμη και αύριο το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄ στο Βατικανό. Στη συνέχεια, ο βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι «Παολίνα».

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, λόγω του ότι η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο. Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας (1534) που ένας βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον ποντίφικα. Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει αύριο το μεσημέρι ο πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα φτάνουν στο αεροδρόμιο Ciampino στα περίχωρα της Ρώμης - Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 AP

Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

