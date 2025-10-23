Ιστορική συμπροσευχή: Ο Βασιλιάς Κάρολος με τον Πάπα στο Βατικανό σχεδόν 500 χρόνια μετά το χωρισμό

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα συναντήσει σήμερα τον Πάπα Λέοντα XIV στο Βατικανό και θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, που θα προσευχηθεί δημόσια με τον ποντίφικα εδώ και πέντε αιώνες.

Ο 76χρονος Βρετανός μονάρχης, ο οποίος είναι ο ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έφτασε στη Ρώμη το βράδυ της Τετάρτης με τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, για αυτό που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε ως «ιστορική» επίσημη επίσκεψη.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση του Καρόλου με τον πάπα Λέοντα από τότε που ο αμερικανικής καταγωγής Πάπας ανέλαβε την πνευματική ηγεσία των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών ανά τον κόσμο τον Μάιο, μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο βασιλιάς Κάρολος διατηρεί στενές σχέσεις και με την Ορθόδοξη κοινότητα και πολλές είναι οι φορές που έχει βρεθεί και στο Άγιο Όρος.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα φτάσουν αρχικά στο Αποστολικό Παλάτι για ιδιωτικές συνομιλίες με τον Πάπα. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα συμμετάσχουν σε μια οικουμενική λειτουργία το μεσημέρι στην Καπέλα Σιξτίνα, υπό τον Πάπα Λέοντα και τον Αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, Στίβεν Κοτρέλ, ο οποίος είναι επί του παρόντος ο ανώτερος κληρικός της Εκκλησίας της Αγγλίας, μέχρι η Sarah Mullally που ορίστηκε ως νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, αναλάβει τα καθήκοντά της.

Θα είναι η πρώτη φορά που ένας βασιλεύων Άγγλος ή Βρετανός μονάρχης προσεύχεται δημόσια με έναν πάπα από τότε που ο Άγγλος βασιλιάς Ερρίκος VIII διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρώμη το 1534.

Η διάσπαση, που προκλήθηκε από την άρνηση του Πάπα να ακυρώσει τον γάμο του βασιλιά ώστε να μπορέσει να παντρευτεί άλλη γυναίκα, έκανε τον μονάρχη επικεφαλής της ξεχωριστής Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η σημερινή συμπροσευχή, που θα πραγματοποιηθεί κάτω από τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου, θα επικεντρωθεί στη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, ένα θέμα που υποστηρίζει ο Κάρολος.

Θα φέρει σε επαφή τις καθολικές και τις αγγλικανικές παραδόσεις, με τη χορωδία της Καπέλα Σιξτίνα να ενώνεται με εκείνη του Αγίου Γεωργίου, από το Κάστρο του Ουίνδσορ, μία από τις κατοικίες του βασιλιά.

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Το σχίσμα των Εκκλησιών

Η θρησκευτική ρήξη μεταξύ Λονδίνου και Ρώμης παραμένει, ακόμη και αν έχει σημειωθεί σημαντική προσέγγιση τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 1961, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β', μητέρα του Κάρολου, έγινε η πρώτη βρετανίδα μονάρχης που επισκέφθηκε την Αγία Έδρα μετά τη διάσπαση.

Το 2013 τροποποιήθηκε ο νόμος, ώστε ο γάμος με καθολικό να μην αποτελεί πλέον λόγο αποκλεισμού από το να γίνει κάποιος μονάρχης αν και οι ίδιοι πρέπει να είναι προτεστάντες.

Η προσέγγιση είναι σημαντική επειδή «ο Αγγλικανισμός γεννήθηκε ως αντίδραση στην Καθολική Εκκλησία και, ως εκ τούτου, σε αντίθεση με αυτήν», δήλωσε ο Hyacinthe Destivelle, Γάλλος ιερέας και μέλος του διακονικού (τμήμα) του Βατικανού για την προώθηση της χριστιανικής ενότητας. Αυτό δεν ισχύει πλέον, παρά τις «θεολογικές διαφορές των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε στο AFP.

Σε αντίθεση με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Αγγλικανική – η μητέρα εκκλησία της αγγλικανικής κοινότητας των 85 εκατομμυρίων πιστών παγκοσμίως – χειροτονεί γυναίκες και επιτρέπει στους ιερείς να παντρεύονται.

Ο Κάρολος έχει επισκεφθεί το Βατικανό αρκετές φορές και συναντήθηκε ιδιωτικά με τον Πάπα Φραγκίσκο στις 9 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από το θάνατο του ποντίφικα.

Ο βασιλιάς έστειλε τον γιο και διάδοχό του Γουίλιαμ στην κηδεία και τον αδελφό του πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Εδιμβούργου, στην τελετή ενθρόνισης του Λέοντα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται την ώρα που η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει το Ιωβηλαίο, μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε 25 χρόνια και έχει προσελκύσει εκατομμύρια προσκυνητές στο Βατικανό.

Με πληροφορίες από AFP

Διαβάστε επίσης