Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

Η Εκκλησία της Αγγλίας ήταν ακέφαλη για σχεδόν ένα χρόνο μετά την παραίτηση του Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ Τζάστιν Γουέλμπι και την εμπλοκή του ονόματός του σε σκάνδαλο με παιδεραστή

Η Επίσκοπος του Λονδίνου Sarah Mullally  στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, Λονδίνο (2022)

Η Sarah Mullally ορίστηκε ως νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ στον ανώτερο κληρικό ρόλο της Εκκλησίας της Αγγλίας στην σχεδόν 500χρονη ιστορία της.

Η Επίσκοπος του Λονδίνου είναι η πρώτη γυναίκα που επιλέχθηκε να ηγηθεί των 85 εκατομμυρίων Αγγλικανών στον κόσμο.

Η Εκκλησία της Αγγλίας έμεινε χωρίς Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ για σχεδόν ένα χρόνο, μετά την παραίτηση του Τζάστιν Γουέλμπι τον περασμένο Νοέμβριο εξαιτίας του σκανδάλου για επαφές με τον παιδεραστή John Smyth.

Η ημερομηνία για την τελετή ενθρόνισής της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Οι γυναίκες επετράπη για πρώτη φορά να χειροτονηθούν ιερείς στην Εκκλησία το 1994 και οι πρώτοι διορισμοί ως επισκόπων ακολούθησαν 20 χρόνια αργότερα, το 2014.

Εκτός από το ότι είναι το αρχαιότερο μέλος της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ προεδρεύει της εκκλησιαστικής επαρχίας του Καντέρμπουρυ και έχει εξουσία επί των επισκόπων και του κλήρου στις 30 επισκοπές της νότιας Αγγλίας. Ιερουργούν σε σημαντικές εθνικές τελετές, όπως βασιλικές στέψεις και κηδείες.

Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας από τους 26 επισκόπους που είναι γνωστοί ως Lords Spiritual και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη Βουλή των Λόρδων.

Σε δήλωσή της μετά την επιβεβαίωση του διορισμού της, η Sarah Mullally είπε: «Καθώς ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα του Χριστού σε αυτή τη νέα διακονία, το κάνω με το ίδιο πνεύμα υπηρεσίας προς τον Θεό και τους άλλους που με παρακίνησε από τότε που ήρθα για πρώτη φορά στην πίστη ως έφηβη».

Και πρόσθεσε: «Σε κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού, μέσα από τη νοσηλευτική μου καριέρα και τη χριστιανική διακονία, έμαθα να ακούω βαθιά – τους ανθρώπους και την ευγενική προτροπή του Θεού – να επιδιώκω να φέρνω τους ανθρώπους κοντά για να βρουν ελπίδα και θεραπεία.

«Θέλω, πολύ απλά, να ενθαρρύνω την Εκκλησία να συνεχίσει να αυξάνει την εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο, να μιλήσει για την αγάπη που βρίσκουμε στον Ιησού Χριστό και να διαμορφώνει τις πράξεις μας.

«Και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το ταξίδι πίστης με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που υπηρετούν τον Θεό και τις κοινότητές τους σε ενορίες σε όλη τη χώρα και σε όλη την παγκόσμια Αγγλικανική Κοινωνία.

«Ξέρω ότι αυτή είναι μια τεράστια ευθύνη, αλλά την προσεγγίζω με μια αίσθηση ειρήνης και εμπιστοσύνης στον Θεό για να με κουβαλήσει όπως έκανε πάντα».

