Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το πρόσχημα της καταβολής Δώρου Χριστουγέννων και τους αφαίρεσαν το ποσό των 490 ευρώ 

Newsbomb

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οικογένεια από το Ρέθυμνο έπεσε θύμα απάτης την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το πρόσχημα της καταβολής Δώρου Χριστουγέννων.

Η Απάτη στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Συνολικά αφαιρέθηκε το ποσό των 490 ευρώ από τους λογαριασμούς της οικογένειας. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Η Μέθοδος του Δήθεν Λογιστή

Το σταθερό τηλέφωνο της οικίας χτύπησε. Άγνωστος μίλησε στον 64χρονο πατέρα της οικογένειας. Ο δράστης συστήθηκε ως λογιστής από την επιχείρηση όπου εργάζεται η κόρη του 64χρονου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

23:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σητεία: Χειροπέδες σε 19χρονο- Έκρυβε σπίτι του ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

22:55WHAT THE FACT

Ιταλία: Καταζητούμενος αντέγραψε το «Home Alone» και βρήκε «κρυψώνα» σε φάτνη στο κέντρο του Λέτσε

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:37WHAT THE FACT

Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: «Πάνω στον πανικό μου μαχαίρωσα τον αστυνομικό» -Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Ρουμάνος διαρρήκτηςπου τραυμάτισε αστυνομικό

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

22:17ΥΓΕΙΑ

Θεοβρεομίνη: Η χημική ουσία στη μαύρη σοκολάτα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

20:13LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για την ιδιόχειρη διαθήκη της - «Είναι πλαστή, έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία»

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ