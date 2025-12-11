Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

Οικογένεια από το Ρέθυμνο έπεσε θύμα απάτης την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το πρόσχημα της καταβολής Δώρου Χριστουγέννων.

Η Απάτη στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Συνολικά αφαιρέθηκε το ποσό των 490 ευρώ από τους λογαριασμούς της οικογένειας. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Η Μέθοδος του Δήθεν Λογιστή

Το σταθερό τηλέφωνο της οικίας χτύπησε. Άγνωστος μίλησε στον 64χρονο πατέρα της οικογένειας. Ο δράστης συστήθηκε ως λογιστής από την επιχείρηση όπου εργάζεται η κόρη του 64χρονου.

