Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά
Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το πρόσχημα της καταβολής Δώρου Χριστουγέννων και τους αφαίρεσαν το ποσό των 490 ευρώ
Οικογένεια από το Ρέθυμνο έπεσε θύμα απάτης την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το πρόσχημα της καταβολής Δώρου Χριστουγέννων.
Η Απάτη στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Συνολικά αφαιρέθηκε το ποσό των 490 ευρώ από τους λογαριασμούς της οικογένειας. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές.
Η Μέθοδος του Δήθεν Λογιστή
Το σταθερό τηλέφωνο της οικίας χτύπησε. Άγνωστος μίλησε στον 64χρονο πατέρα της οικογένειας. Ο δράστης συστήθηκε ως λογιστής από την επιχείρηση όπου εργάζεται η κόρη του 64χρονου.
