Αυτά είναι τα μηνύματα απάτης με δήθεν αποστολέα τον υπουργό Ανάπτυξης - Μεγάλη προσοχή

Δείτε αναλυτικά τα παραπλανητικά e- mail που έστελναν οι επιτήδειοι και χρησιμοποιούσαν το όνομα του Τάκη Θεοδωρικάκου 

Αυτά είναι τα μηνύματα απάτης με δήθεν αποστολέα τον υπουργό Ανάπτυξης - Μεγάλη προσοχή
Μεγάλη προσοχή συνίσταται στους πολίτες και ιδίως στους ηλικιωμένους, καθώς τις τελευταίες ημέρες ακόμη ένα παραπλανητικό e-mail εντοπίστηκε να διακινείται, αυτή τη φορά έχοντας τη μορφή δήθεν κρατικού προγράμματος που υπόσχεται δωρεάν γιορτινό πακέτο από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

Οι επιτήδειοι, ωστόσο, μέσω της απατηλής επιστολής, επιδιώκουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία των πολιτών, αλλά και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος, αφού απαιτούν την καταβολή 100 ευρώ ως «τέλος logistics και εγγραφής» για δήθεν «ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση».

Για να προσδώσουν αληθοφάνεια στο μήνυμα και να καταφέρουν να εξαπατήσουν τους αποδέκτες της επιστολής, χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ισχυριζόμενοι ότι η κίνηση αποτελεί «απευθείας εντολή του», ενώ έχουν δημιουργήσει και ανάλογη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε τα μηνύματα που αποστέλλουν οι απατεώνες:

Αναλυτικά το κείμενο:

Με απευθείας εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και με πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

ΚΑΘΕ ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ώστε κανένα σπίτι στη χώρα μας να μην περάσει τις γιορτές χωρίς χαρά και αφθονία.

Το πακέτο της οικογένειάς σας περιλαμβάνει:

1 αρνί ή κατσίκι (8–10 κιλά)
1 γαλοπούλα (4–5 κιλά)
2 κιλά μοσχάρι premium (για μαγειρίτσα ή ψητό)
5 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
3 κιλά μέλι θυμαρίσιο
2 κιλά φρέσκο βούτυρο αγελάδος
2 χριστόψωμα + 2 βασιλόπιτες
2 κιλά κουραμπιέδες & μελομακάρονα
1 κιλό φέτα ΠΟΠ + 1 κιλό γραβιέρα Κρήτης
500 γρ. παστουρμάς ή καβουρμάς
3 μεγάλες συσκευασίες χριστουγεννιάτικα γλυκά & σοκολάτες
2 κιλά ρύζι + 2 κιλά φακές
1 κονσέρβα εβαπορέ γάλα για τα παιδιά
1 χριστουγεννιάτικο παιχνίδι-έκπληξη για κάθε παιδί της οικογένειας
Ημερομηνίες διανομής: 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

Εγγραφείτε σε 3 απλά βήματα:

Απαντήστε ΑΜΕΣΑ σε αυτό το επίσημο e-mail με: • Ονοματεπώνυμο αρχηγού οικογένειας • Ακριβή διεύθυνση κατοικίας • Ενεργό κινητό τηλέφωνο (για κλήση & WhatsApp) • Κοντινότερο σούπερ μάρκετ (όνομα + πλήρης διεύθυνση)
Καταβάλετε το εφάπαξ τέλος logistics & εγγραφής μόνο 100 € (καλύπτει ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση).
Στοιχεία κατάθεσης (Εγκεκριμένος κρατικός λογαριασμός): Δικαιούχος: Gain Sarojit Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός λογαριασμού: 6221168262351 IBAN: GR3901712210006221168262351 BIC/SWIFT: PIRBGRAA Διεύθυνση: Κεψέλη 69, Αθήνα, Ελλάδα

Στείλτε αμέσως το αποδεικτικό πληρωμής – το πακέτο σας κλειδώνει και παραδίδεται στην καθορισμένη ημερομηνία.
Μην αφήσετε κανένα ελληνικό σπίτι χωρίς Χριστούγεννα φέτος. Εγγραφείτε ΣΗΜΕΡΑ και εξασφαλίστε το πακέτο των γιορτών της οικογένειάς σας!

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση Τάκης Θεοδωρικάκος Υπουργός Ανάπτυξης Ελληνική Δημοκρατία (Επίσημη Σφραγίδα του Υπουργείου)

