Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

Τέλος από σήμερα τα τρόλεϊ στις γραμμές 17 και 20, καθώς τα παλιά οχήματα αποσύρονται και τα δρομολόγια θα εκτελούνται από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Πρόκειται για την αρχή της διαδικασία απόσυρσης των τρόλεϊ, που ξεκίνησε από από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά: Στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου τα συνεργεία του υπουργείου Μεταφορών έκοψαν το πρώτο καλώδιο, ώστε σταδιακά να απομακρυνθούν εντελώς από τους δρόμους – και τον ουρανό – της Αττικής. Συνολικά, πρόκειται να αφαιρεθεί πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια την οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες ανά τις δεκαετίες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία» δήλωσε χθες Κυριακή από τον Πειραιά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης καλωδίων INTIME NEWS

Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο σε οκτώ χρόνια μαξ, θα κοστίσει 100.000 το κάθε όχημα συν την αγορά του, για να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες. Ένα τρόλεϊ θα το έχεις για 24 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε, δήλωσε εκ μέρους των εργαζομένων, ο Γιώργος Γιολδάσης, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στα Τρόλεϊ, εκφράζοντας αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, ωστόσο, το κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε τρόλεϊ ανέρχεται σε 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιστοιχεί σε μόλις 2,5 ευρώ. Από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50% ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν 20.000.000 ευρώ από το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης δικτύου.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των καλωδίων τρόλεϊ στον Πειραιά INTIME NEWS

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, το τραμ θα μπορεί να φτάνει στον τερματικό του σταθμό, ακριβώς έξω από το λιμάνι.

