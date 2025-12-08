Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

Από τον Πειραιά ξεκινά η απόσυρση των τρόλεϊ από τους δρόμους

Newsbomb

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

Ξεκίνησαν να ξηλώνονται τα καλώδια του τρόλεϊ στον Πειραιά

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος από σήμερα τα τρόλεϊ στις γραμμές 17 και 20, καθώς τα παλιά οχήματα αποσύρονται και τα δρομολόγια θα εκτελούνται από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Πρόκειται για την αρχή της διαδικασία απόσυρσης των τρόλεϊ, που ξεκίνησε από από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά: Στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου τα συνεργεία του υπουργείου Μεταφορών έκοψαν το πρώτο καλώδιο, ώστε σταδιακά να απομακρυνθούν εντελώς από τους δρόμους – και τον ουρανό – της Αττικής. Συνολικά, πρόκειται να αφαιρεθεί πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια την οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες ανά τις δεκαετίες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία» δήλωσε χθες Κυριακή από τον Πειραιά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

LIVE

Η επιχείρηση απομάκρυνσης καλωδίων

INTIME NEWS

Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο σε οκτώ χρόνια μαξ, θα κοστίσει 100.000 το κάθε όχημα συν την αγορά του, για να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες. Ένα τρόλεϊ θα το έχεις για 24 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε, δήλωσε εκ μέρους των εργαζομένων, ο Γιώργος Γιολδάσης, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στα Τρόλεϊ, εκφράζοντας αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, ωστόσο, το κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε τρόλεϊ ανέρχεται σε 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιστοιχεί σε μόλις 2,5 ευρώ. Από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50% ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν 20.000.000 ευρώ από το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης δικτύου.

LIVE

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των καλωδίων τρόλεϊ στον Πειραιά

INTIME NEWS

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, το τραμ θα μπορεί να φτάνει στον τερματικό του σταθμό, ακριβώς έξω από το λιμάνι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης – Ο πίνακας με τα δρομολόγια

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026

03:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζεται η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από δύο ενόπλους την ώρα που επέστρεφε από ρεπορτάζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

20:00WHAT THE FACT

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ