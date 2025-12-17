Καβάλα - Παναθηναϊκός: LIVE ο αγώνας για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καβάλα, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Με νίκη με ένα γκολ διαφορά (κι εφόσον ο Ολυμπιακός κερδίσει στην έδρα του τον Ηρακλή αργότερα) θα είναι τέταρτος, ενώ με δύο γκολ θα διαφορά θα είναι τρίτος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Ζαρουρί, Λαφόν, Ντέσερς, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Φικάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ. Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Μπρέγκου και Βιλένα, με την τριπλέτα των Νίκα, Ταμπόρδα και Μαντσίνι πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης: