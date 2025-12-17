Κίνα: Φόρεσε το κομμένο αυτί στο πόδι της για 5 μήνες πριν το επανατοποθετήσει
Εργάτρια απ' την Κίνα αναγκάστηκε να «φορέσει» το αριστερό της αυτί στην πατούσα για πέντε μήνες, προτού οι γιατροί το επανατοποθετήσουν με επιτυχία στο κεφάλι της.
Μία γυναίκα εργάτρια στην επαρχία Shandong, της Κίνας, είχε την ατυχία τα μαλλιά της να μπλεχτούν σε βαριά μηχανήματα, με αποτέλεσμα να της σκιστεί το αριστερό αυτί, μέρος του τριχωτού της κεφαλής και κομμάτι του δέρματος στο πρόσωπο.
Το ατύχημα δεν απείλησε τη ζωή της, αλλά δημιούργησε ανάγκη για ανασχηματισμό και χειρουργείο, συμπεριλαμβανομένης της επανατοποθέτησης του αυτιού.
