Αεροπορική εταιρεία εντόπισε αεροπλάνο που είχε... χάσει εδώ και 10 χρόνια

Η Air India παραδέχτηκε ότι ένα από τα αεροσκάφη της παρέμεινε εγκαταλελειμμένο σε αεροδρόμιο της Ινδίας για περισσότερα από δέκα χρόνια, καθώς είχε ουσιαστικά «χαθεί» από τα επίσημα αρχεία της εταιρείας. Πρόκειται για ένα Boeing 737-200, το οποίο βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Καλκούτας από το 2012, χωρίς να έχει γίνει καμία ενέργεια απομάκρυνσης ή αξιοποίησής του.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε εκ νέου όταν οι αρχές του αεροδρομίου επικοινώνησαν με την Air India, ζητώντας την απομάκρυνσή του από τον χώρο στάθμευσης. Μέχρι τότε, το Boeing παρέμενε παροπλισμένο και εγκαταλελειμμένο για συνολικά 13 χρόνια.

Η καθυστέρηση αυτή κόστισε ακριβά στην αεροπορική εταιρεία, η οποία καλείται να πληρώσει περίπου 85.000 λίρες σε τέλη στάθμευσης, ποσό που αντιστοιχεί στη χρήση του χώρου όλα αυτά τα χρόνια.

Από την Indian Airlines στην Air India

Το αεροσκάφος είχε αρχικά παραδοθεί στην Indian Airlines το 1982. Η συγκεκριμένη κρατική εταιρεία συγχωνεύθηκε με την Air India το 2007, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη σύγχυση γύρω από την ιδιοκτησία του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, το Boeing ενοικιάστηκε στα Ινδικά Ταχυδρομεία και μετατράπηκε σε φορτηγό αεροσκάφος για τη μεταφορά ταχυδρομείου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air India, Κάμπελ Γουίλσον, φέρεται να δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε παροπλιστεί εδώ και χρόνια για να επιχειρεί για την India Post, όμως με κάποιον τρόπο δεν συμπεριλήφθηκε σε σειρά επίσημων εγγράφων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην γνωρίζει καν ότι το συγκεκριμένο Boeing εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κατοχή της.

Ανάρτηση στο X επιβεβαίωσε την ιστορία

Την υπόθεση έκανε ευρύτερα γνωστή χρήστης του X, ο Τρινιντάντε Γκόις, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφία του αεροσκάφους και ανέφερε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβασή του. Όπως σημείωσε, το Boeing 737-200 με νηολόγιο VT-EHH ήταν καθηλωμένο στην Καλκούτα από το 2012 και είχε προηγουμένως πετάξει με τα διακριτικά της Indian Airlines, της Alliance Air και της India Post.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Air India βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους με προορισμό το Λονδίνο στην Αχμενταμπάντ, τον Ιούνιο του 2025, που κόστισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία είχε επίσης καθηλώσει τρία Boeing 787-8 Dreamliner για εκτεταμένους ελέγχους, στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν.