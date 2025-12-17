Η φωτογραφία της χρονιάς: Απαθανατίστηκαν ταυτόχρονα δύο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα

Λίγες εβδομάδες πριν, ένας ιδιαίτερα ισχυρός κεραυνός εκδηλώθηκε πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, ανάμεσα στην Ιταλία και τα Βαλκάνια. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργήθηκε, εξαπλώθηκε σε τεράστια απόσταση, προκαλώντας δύο εξαιρετικά σπάνια φαινόμενα στην ατμόσφαιρα.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε πάνω από την πόλη Ποσσάνιο, στη βόρεια Ιταλία και το αξιοσημείωτο είναι πως και τα δύο φαινόμενα εμφανίστηκαν ταυτόχρονα. Το καρέ τράβηξε ο φωτογράφος Βάλτερ Μπινότο, ο οποίος είχε τιμηθεί στο παρελθόν με το βραβείο Wildlife Photographer of the Year.

